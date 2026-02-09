Vornado Realty Trust Aktie 80572 / US9290421091
09.02.2026 22:42:25
Vornado Realty Trust Q4 Earnings Summary
Vornado Realty Trust
23.85 CHF -0.10%
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Vornado Realty Trust (VNO):
Earnings: $0.601 million in Q4 vs. $1.203 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q4 vs. $0.01 in the same period last year. Excluding items, Vornado Realty Trust reported adjusted earnings of $110.873 million or $0.55 per share for the period.
Revenue: $453.709 million in Q4 vs. $457.790 million in the same period last year.
Nachrichten zu Vornado Realty Trust
|
08.02.26
|Ausblick: Vornado Realty Trust legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Vornado Realty Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Vornado Realty Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)