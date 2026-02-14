Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9122 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’043 2.5%  Bitcoin 52’928 3.9%  Dollar 0.7677 -0.2%  Öl 67.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Barrick Mining144690732Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Tesla-Aktie im Blick: Start einer neuen Model Y-Variante in den USA
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Samstagmittag am Rohstoffmarkt
Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA sichert sich Chip-Kapazitäten - Rückkehr zu Samsung?
Bumerang-Bewerbung: So gelingt der Schritt zum alten Arbeitgeber
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

Krypto-Marktbericht 14.02.2026 12:43:06

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:25 um 2,14 Prozent auf 70.308,93 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 68.834,72 US-Dollar gestanden hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 5,3 Prozent auf 8,87 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Zudem legt Litecoin zu. Um 1,24 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:25 auf 55,77 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 55,09 US-Dollar wert war.

Zudem gewinnt Ethereum am Samstagmittag hinzu. Um 2,58 Prozent auf 2.100,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.047,49 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 1,13 Prozent auf 570,94 US-Dollar, nach 564,54 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 4,16 Prozent auf 1,465 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,407 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Monero-Kurs 1,07 Prozent stärker bei 354,97 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 351,23 US-Dollar.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 3,83 Prozent auf 0,2829 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,2725 US-Dollar wert.

Daneben steigt Stellar um 4,58 Prozent auf 0,1721 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1646 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2831 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2820 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Samstagmittag hinzu. Um 2,16 Prozent auf 632,16 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 618,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0998 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0965 US-Dollar.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 84,28 US-Dollar am Vortag auf 86,94 US-Dollar nach oben (3,15 Prozent).

Daneben wertet Avalanche um 12:25 auf. Es geht 2,06 Prozent auf 9,335 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,146 US-Dollar stand.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,768 US-Dollar am Vortag auf 9,013 US-Dollar nach oben (2,79 Prozent).

Zudem legt Sui zu. Um 4,12 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 12:26 auf 1,000 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9608 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall