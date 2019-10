Von Kokosnüssen bis zu Pupsern - Tesla plant personalisierbare Geräusche

Tesla-Fahrzeuge könnten in Zukunft mit neuen Sounds um die Ecke kommen. Fahrer sollen selbst entscheiden können, welche Geräusche ihr Auto von sich gibt.

• Neue Hup- und Fahrgeräusche• Musk kündigt kuriose Sounds an• Personalisierbare Töne hierzulande möglich?

Tesla-Chef Elon Musk hat wieder getwittert. Diesmal verkündete er, dass der Elektoautobauer neue Geräusche für seine Autos zur Verfügung stellen will. Zum einen soll es neue Töne für die Hupe geben, aber auch das Fahrgeräusch der leisen Elektroautos solle in Zukunft individuell einstellbar sein.

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon - Elon Musk (@elonmusk) 6. Oktober 2019

Einer der neuen Sounds soll, wie er in seinem Tweet schreibt, aneinander schlagenden Kokosnussschalen ähneln. In einem weiteren Kommentar ergänzte er zwei Emojis, die etwas kurios erscheinen.

💨 & 🐐 sounds too (also, of course) - Elon Musk (@elonmusk) 6. Oktober 2019

Werden Teslas in Zukunft also Pupsgeräusche machen oder wie eine Ziege meckern? Und meint Elon Musk das wirklich ernst? Die Twitter-Gemeinde diskutiert jedenfalls munter darüber und schlägt dem Tesla-CEO weitere Ideen vor. Auch die Frage nach dem Upload eigener Sounds kam auf, die Musk kurz und knapp mit "Will consider" beantwortete.

Innerhalb der EU keine neuen Sounds

Käufer in der EU dürften jedoch enttäuscht sein. In Europa wird es zwar wahrscheinlich auch so kommen, wie es in den USA bereits geregelt ist, dass E-Autos bei weniger als 30 km/h zusätzliche Geräusche von sich geben müssen, in der EU besagt eine Richtlinie allerdings, dass die Geräusche der Elektroautos denen eines vergleichbaren Verbrenners ähneln müssen. Und auch am Sound der Hupe darf nicht herumexperimentiert werden.

