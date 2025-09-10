Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.09.2025 12:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 0,336 EUR.
Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,336 EUR abwärts. Bei 0,328 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,340 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 173'481 Volatus Aerospace-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 99,405 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 366,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie
Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste
Volatus-Aktie nach kräftigem Anstieg wieder im Minus: Strategische Neuigkeiten überzeugen den Markt
Volatus Aerospace-Aktie bleibt unter Druck nach Kapitalerhöhung und NATO-Deal
Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc
|
12:29
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Volatus Aerospace Aktie News: Anleger greifen bei Volatus Aerospace am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Volatus-Aktie nach kräftigem Anstieg wieder im Minus: Strategische Neuigkeiten überzeugen den Markt (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Volatus Aerospace-Aktie bleibt unter Druck nach Kapitalerhöhung und NATO-Deal (finanzen.ch)
|
25.07.25
|Volatus Aerospace-Aktie unter Druck: Kapitalspritze soll helfen, doch Analysten sehen weiteren Handlungsbedarf (finanzen.ch)
|
21.07.25
|Volatus Aerospace-Aktie im Fokus: Spannung vor der Hauptversammlung (finanzen.ch)
Analysen zu Volatus Aerospace Inc
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Konjunkturdaten im Fokus: SMI und DAX stabil -- Börsen in Asien in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt treten zur Wochenmitte auf der Stelle. Die Börsen in Fernost legen am Mittwoch zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}