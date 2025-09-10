Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023

10.09.2025 12:29:00

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag schwächer

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 0,336 EUR.

Volatus Aerospace
0.35 EUR 1.76%
Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,336 EUR abwärts. Bei 0,328 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,340 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 173'481 Volatus Aerospace-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 99,405 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 366,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste

Volatus-Aktie nach kräftigem Anstieg wieder im Minus: Strategische Neuigkeiten überzeugen den Markt

Volatus Aerospace-Aktie bleibt unter Druck nach Kapitalerhöhung und NATO-Deal


