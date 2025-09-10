Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag schwächer

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,336 EUR abwärts. Bei 0,328 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,340 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 173'481 Volatus Aerospace-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 99,405 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 366,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

