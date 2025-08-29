VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend nahe Nulllinie

Mit einem Kurs von 271,83 USD zeigte sich die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 21'446 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die VeriSign-Aktie bis auf 272,38 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die VeriSign-Aktie bis auf 271,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 271,69 USD. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83'751 Stück gehandelt.

Bei 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 12,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 175,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2024). Abschläge von 35,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 24.07.2025. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,89 Prozent auf 409.90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 387.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 8,82 USD im Jahr 2025 aus.

