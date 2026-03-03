VAT-Aktie dennoch schwächer: 2025 deutlich mehr verdient - Dividende steigt deutlich

In allen Bereichen wird zudem weiteres Wachstum erwartet und die Dividende wird kräftig nach oben geschraubt.

Konkret stieg der Reingewinn im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf 214,3 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Beim EBITDA steht ein Plus von 9,5 Prozent auf nun 321,6 Millionen Franken. Die entsprechende Marge ging dagegen leicht um 1,2 Prozentpunkte auf 30,2 Prozent zurück.

Schon bei der Publikation der Vorabzahlen hatte das Unternehmen eine Marge von "rund 30 Prozent" in Aussicht gestellt. Als Grund für den Rückgang wurden Wechselkursentwicklungen, vor allem durch den starken Franken, angeführt.

Der Verwaltungsrat schlägt die Ausschüttung einer deutlich höheren Dividende von 7,00 Franken je Aktie vor nach 6,25 Franken im Vorjahr. Mit seinen Zahlen hat VAT die Erwartungen im AWP-Konsens beim Ergebnis zwar leicht verfehlt, bei der Dividende aber klar übertroffen.

Anfang Januar hatte VAT ein Umsatzplus im Gesamtjahr von 14 Prozent auf 1,07 Milliarden Franken bekanntgegeben. Der Auftragseingang lag nahezu unverändert zum Vorjahr, wobei sich im Schlussquartal eine deutliche Beschleunigung um fast ein Drittel im Vergleich zum Vorquartal zeigte.

Weiteres Wachstum erwartet

Bei der Prognose für das laufende Jahr zeigt sich das Management zuversichtlich, wenn auch wenig konkret. So sollen die Geschäfte in allen Bereichen zulegen. Insgesamt werde der Auftragseingang, der Umsatz, EBITDA und die -Marge sowie Reingewinn und freier Cashflow über dem Vorjahr liegen, so das Unternehmen.

Im Bereich Semiconductor werde weiteres Wachstum beim Ausbau von Leading-Edge-Fertigungskapazitäten zur Unterstützung der KI-getriebenen Nachfrage erwartet. Bei Global Service ebenfalls, da die Auslastungsraten sehr hoch bleiben und im Bereich Advanced Industrials dürften Halbleiter-nahe Geschäftsfelder sowie Energieerzeugung den Grossteil des Wachstums liefern. Bei Solar rechnet VAT mit einer Rückkehr von Investitionen, allerdings auf sehr tiefem Niveau.

Für das nun weit fortgeschrittene erste Quartal wird derweil ein Umsatz zwischen 240 und 260 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Zum Vergleich, im Vorjahr hat VAT im ersten Quartal Verkäufe in Höhe von 275,1 Millionen Franken erzielt.

So reagiert die VAT-Aktie

Die Aktien von VAT notieren am Dienstag an der SIX zwischenzeitlich klar tiefer mit 5,37 Prozent im Minus bei 508,36 CHF, tendieren aber im Einklang mit dem Gesamtmarkt.

Der Gesamtmarkt gemessen am SPI notiert indes im Zuge weiterer Abgaben im Hinblick auf den Krieg im Iran ebenfalls klar tiefer. VAT hatten bis zum Vorabend fast 40 Prozent zugelegt und erst vergangene Woche ein neues Allzeithoch bei 558,60 Franken erreicht.

Daher sei mit Gewinnmitnahmen zu rechnen, so der Analystentenor. Der Umsatz-Ausblick auf das erste Quartal wird indes in ersten Kommentaren als konservativ eingeschätzt. So auch von der UBS.

Die definitiven Zahlen vom Morgen würden keine grossen Überraschungen mehr bergen und der Ausblick sei weiterhin als "sehr positiv" zu werten, heisst es hingegen etwa bei der ZKB. So bestätige etwa die Book-to-Bill-Guidance den Aufwärtstrend.

Dieser Ansicht sind auch die Analysten von Vontobel: Die "beispiellose" Erweiterung der KI-bezogenen Rechenzentrumskapazitäten beflügle die starke Nachfrage nach Halbleiterprozessoren und Speicherchips. Die Ausweitung der Chip-Produktionskapazitäten schaffe einen substanziell zusätzlichen Bedarf an neuen Produktionswerkzeugen. Davon dürfte VAT laut Vontobel auch in Zukunft profitieren.

Haag/Zürich (awp)