US-Rohöllagerbestände gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 16. Januar ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,602 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,4 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 5,977 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein konstantes Niveau vorhergesagt, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 9 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 0,0 Millionen Barrel pro Tag um 13,8 Millionen niedriger als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Rückgang von 0,0 Millionen Barrel.

January 22, 2026 12:46 ET (17:46 GMT)