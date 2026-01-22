Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Ericsson präsentiert Quartalsergebnisse
Tesla-Aktie unter der Lupe: Die geplatzten Versprechen von CEO Musk - was 2025 nicht eingetreten ist
Nestlé-Aktie: Nach Tod eines Säuglings gibt es eine Strafuntersuchung
Ubisoft-Aktie bricht ein: Neuausrichtung und Spiele-Streichungen belasten Kurs
22.01.2026 18:46:39

US-Rohöllagerbestände gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 16. Januar ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,602 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,4 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 5,977 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein konstantes Niveau vorhergesagt, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 9 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 0,0 Millionen Barrel pro Tag um 13,8 Millionen niedriger als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Rückgang von 0,0 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2026 12:46 ET (17:46 GMT)

