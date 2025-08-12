|
12.08.2025 15:05:49
US-Realeinkommen steigen im Juli um 0,4 Prozent
DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war für Juni ein Rückgang um 0,3 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben zufolge im Juli saison- und inflationsbereinigt 388,01 US-Dollar nach 386,36 Dollar im Vormonat.
Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/hab/brb
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2025 09:06 ET (13:06 GMT)
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI stabil -- DAX leichter -- US-Börsen im Plus erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt pendelt am Dienstag um die Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt gibt unterdessen nach. Die Wall Street wird in Grün erwartet. Die asiatische Börsen zeigten sich am Dienstag freundlich.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}