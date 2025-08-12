Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’863 -0.1%  SPI 16’558 -0.1%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 24’046 -0.2%  Euro 0.9425 -0.1%  EStoxx50 5’330 0.0%  Gold 3’348 0.1%  Bitcoin 96’580 0.1%  Dollar 0.8107 -0.2%  Öl 66.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Gerresheimer-Aktie im Minus: Gerresheimer ernennt neuen Vorstand
K+S-Aktie höher: K+S schreibt tiefrote Zahlen
Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
Stabile US-Inflation im Juli - Kerninflation zieht stärker als erwartet an
Suche...
12.08.2025 15:05:49

US-Realeinkommen steigen im Juli um 0,4 Prozent

DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war für Juni ein Rückgang um 0,3 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben zufolge im Juli saison- und inflationsbereinigt 388,01 US-Dollar nach 386,36 Dollar im Vormonat.

Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 09:06 ET (13:06 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

14:47 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Apple Inc, Meta Platforms Inc, NVIDIA Corp
09:37 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
09:32 Verhaltener Wochenauftakt
09:27 Marktüberblick: Nikkei 225 markiert Rekordhoch
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Warten auf neue Impulse
11.08.25 Jemand muss raus – wer könnte den SMI® verlassen?
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’333.62 19.60 BT2SYU
Short 12’590.33 13.71 SJXBGU
Short 13’065.41 8.81 BFTSNU
SMI-Kurs: 11’863.46 12.08.2025 15:14:37
Long 11’317.27 18.24 BZ9S1U
Long 11’084.52 13.47 BQZSCU
Long 10’619.02 8.85 SSOMMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung von Rüstungsaktien hält nicht an: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneins
Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
UBS-Aktie gibt ab: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
Idorsia-Aktie im Plus: Idorsia kurz vor Abschluss des Rückkaufangebots für Wandelanleihen
C3.ai-Aktie bricht brutal ein: Anleger fliehen nach vorläufigen Quartalszahlen
Clara Technologies-Aktie schwächelt: Vor Quartalsbericht unter Druck
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag gefragt

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}