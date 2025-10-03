US-Präsident Trump setzt Hamas Frist bis Sonntag um Waffenruhe zuzustimmen

Von Alexander Ward und Summer Said

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat der Hamas am Freitag eine Frist bis Sonntag gesetzt, um einer Waffenruhe in Gaza zuzustimmen, und der Gruppe ein Ultimatum gestellt, bevor "die Hölle losbricht, wie man sie noch nie gesehen hat." Dies teilte Trump auf Truth Social mit.

Die Warnung erfolgt, während Trump darauf abzielt, dass die von den USA als Terrororganisation eingestufte Gruppe einem Friedensabkommen zustimmt, das die USA und Israel am Montag vereinbart haben. Bei der Bekanntgabe dieser Vereinbarung zusammen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu sagte Trump, dass ein Scheitern der Hamas, den 20-Punkte-Plan zu akzeptieren, dazu führen würde, dass er Israel seine "volle Unterstützung gibt, um die Bedrohung durch die Hamas zu beenden."

Trumps Friedensplan, falls er angenommen wird, würde zur Freilassung aller 48 Geiseln führen und der Präsident würde einen "Friedensrat" leiten, um die Übergangsverwaltung von Gaza zu überwachen. Es wird angenommen, dass bis zu 20 der Geiseln noch am Leben sind. Hilfe würde ausserdem in die Enklave fliessen und eine von Arabern geführte Stabilisierungstruppe würde schnell eingreifen, um Ordnung zu halten. Israelische Streitkräfte würden sich im Laufe der Zeit zurückziehen, während sie eine Sicherheitspufferzone um Gaza herum aufrechterhalten. Und die Hamas würde ihre Waffen niederlegen und auf Dauer auf ihre Führungsrolle verzichten.

Hamas-Führer in Doha haben angedeutet, dass sie bereit sind, Trumps Friedensplan zu akzeptieren, drängen aber darauf, einige seiner Bedingungen zu ändern, so arabische Vermittler, die diese Woche mit der Gruppe gesprochen haben. Die Vermittler sagten, die militante Gruppe fordere eine Reihe von Änderungen, einschliesslich der Bestimmung, dass sie abrüsten und ihre Waffen zerstören soll, eine Forderung, die die Hamas bereits zuvor abgelehnt hat. Die Hamas ist bereit, ihre Angriffswaffen an Ägypten und die Vereinten Nationen zur Aufbewahrung zu übergeben, möchte jedoch behalten, was sie als Verteidigungssysteme betrachtet, sagten die Vermittler.

Die Hamas hat auch ihre Forderung nach einem Zeitplan für den Rückzug Israels aus Gaza erneuert und sucht Klarheit bezüglich der Bildung einer internationalen Friedenstruppe für die Enklave, einschliesslich ihres Mandats und Einsatzplans. Wichtig ist, dass die Hamas den Vermittlern mitgeteilt hat, dass die Freilassung aller 48 lebenden und toten israelischen Geiseln innerhalb von 72 Stunden, wie im Trump-Plan vorgesehen, schwierig wäre, da sie in den vergangenen Wochen den Kontakt zu anderen militanten Gruppen verloren hat, die einige von ihnen festhalten.

