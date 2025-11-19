Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 0.4%  SPI 17’218 0.4%  Dow 46’139 0.1%  DAX 23’163 -0.1%  Euro 0.9291 0.3%  EStoxx50 5’542 0.1%  Gold 4’078 0.2%  Bitcoin 72’773 -2.0%  Dollar 0.8054 0.7%  Öl 63.7 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sandoz124359842
Top News
Ausblick: CTS Eventim präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NVIDIA-Aktie profitiert: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Palo Alto Networks-Aktie tiefrot: Gewinn unter Erwartungen
SEMrush-Aktie mit Kursfeuerwerk: Adobe kündigt Milliardenübernahme an
Suche...

Universal Technical Institute Aktie 1695243 / US9139151040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.11.2025 22:49:20

Universal Technical Institute, Inc. Q4 Profit Beats Estimates

Universal Technical Institute
25.80 EUR 4.03%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Universal Technical Institute, Inc. (UTI) revealed earnings for fourth quarter that beat the Street estimates.

The company's earnings totaled $18.75 million, or $0.34 per share. This compares with $18.84 million, or $0.34 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $0.26 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 13.3% to $222.44 million from $196.35 million last year.

Universal Technical Institute, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $18.75 Mln. vs. $18.84 Mln. last year. -EPS: $0.34 vs. $0.34 last year. -Revenue: $222.44 Mln vs. $196.35 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.71 - 0.80 Next quarter revenue guidance: $905 - 915 Mln

Analysen zu Universal Technical Institute Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:46 Roche rettet den SMI
09:34 SG-Marktüberblick: 19.11.2025
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Rückfall unter die 200-Tage-Linie
18.11.25 Julius Bär: 9.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
18.11.25 Alcon: Wachstum beschleunigt sich, aber Übernahmeplan wackelt
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’091.21 19.81 SFGBRU
Short 13’375.34 13.57 NTUBSU
Short 13’854.18 8.92 STAB1U
SMI-Kurs: 12’530.62 19.11.2025 17:30:04
Long 12’062.35 19.20 SZEBLU
Long 11’788.62 13.57 SQOB2U
Long 11’296.39 8.92 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
NVIDIA-Aktie profitiert: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Cloudflare-Aktie im Sinkflug: Störung legt zeitweise Tausende Websites lahm
Vertrauensverlust bei DroneShield-Aktie? Abverkauf durch Manager sorgt für Skepsis bei Grossinvestoren
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
Blicke auf NVIDIA-Zahlen: SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street letztendlich verhalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Nach Insider-Verkäufen und Kommunikationsfehlern: DroneShield-Aktie erholt sich

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Darauf setzt David Einhorn an der Börse
So investiert David Einhorn im dritten Quartal 2025
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im dritten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:12 GNW-News: Quantexa gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Quantexa Unify für Microsoft Fabric bekannt
22:59 Nvidia steigert Umsatz um über 60 Prozent
22:54 GNW-News: Exalate zum dritten Mal in Folge in den Main Software 50 Benelux gelistet
22:46 GNW-News: Quantexa als Kategorieführer in den Berichten "AML Transaction Monitoring" und "KYC Solutions" von Chartis Research 2025 ausgezeichnet
22:30 Selenskyj: Nur Trump kann Krieg beenden
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Kleine Erholung - Warten auf Nvidia
22:14 Aktien New York Schluss: Kleine Erholung - Warten auf Nvidia
21:47 US-Militärdelegation führt Gespräche in Kiew
21:07 ROUNDUP: Neue Angriffe Israels auf Gaza - Tote
20:53 Bundesverkehrsminister kündigt weitere Entlastungen bei Flugpreisen an