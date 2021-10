Ungewohntes Eingeständnis: Xbox-CEO lobt Konkurrenten Sony für PlayStation

• Xbox-CEO drängt auf Kursänderung• Matt Booty will sich mehr an PlayStation-Herangehensweise orientieren• Xbox-Fans können sich auf Exklusivtitel freuen

Kassenschlagern wie "God of War", "Uncharted 4" und "Horizon Zero Dawn" haben Sony ordentlich Geld in die Kassen gespült. Die für die PlayStation 4 entwickelten Spiele haben eines gemeinsam: Es handelt sich bei jedem Game um einen Exklusivtitel, der entweder durch PlayStation entwickelt oder finanziert wurde. Eine ähnliche Vorgehensweise legt auch Nintendo an den Tag. Mit dem Nintendo Switch-Exklusivtitel "Animal Crossing: New Horizons" beschäftigte das Unternehmen Millionen von Menschen während der Corona-bedingten Lockdowns und darüber hinaus. Wer aktuell nur von derartigen Erfolgen träumen kann ist Microsofts Xbox. Das gab kürzlich auch Xbox-Studio-Games-CEO, Matt Booty, zu.

Das Booty-Interview

In einem Interview mit YouTuber Kinda Funny Games lobte Booty die Konkurrenz: "Hut ab vor Sony, ihrem Studiosystem und den Sony-Führungskräften. Einfach fantastisch - über die Qualität, das handwerkliche Können und die Spiele, die sie entwickelt haben und aktuell noch entwickeln, lässt sich nicht streiten. Hut ab vor ihnen", sagte er. " Ich denke, dass es bestimmte Arten von Spielen gibt, die Vorfreude erzeugen. Diese werden dann zu Highlights für ihre Spieler und Produzenten. Es sind Spiele, das in eine bestimmte Kategorie passen. Jeder kann sie spielen; Nutzern wird eine grosse Welt bereitgestellt, die das Gefühl auslöst, in ihr leben zu können. Ich denke, diese Art von Spielen ist wichtig. Und sicherlich war es ein Bereich, in dem wir nicht ganz vorne mit dabei waren, wir hatten dort nicht wirklich diese Art von 1:1 mit Sony."

Xbox-Fans aufgepasst!

Im Kinda-Funny-Games-Interview verwies Booty ausserdem auf sein Bestreben, sich an der PlayStation-Vorgehensweise zu orientieren. Xbox wolle mittels eigener Kassenschlager an den Erfolg der Konkurrenz anknüpfen. Umsetzen wolle Booty dies durch die Entwicklung von Spielen mit hohen Produktionswerten, die universelle Themenbereiche behandeln. Das ultimative Spiele-Erlebnis will Booty den Xbox-Anhängern bieten, indem er Charaktere und Welten erschafft, die die Spieler dazu einladen, sich in ihnen zu verlieren.

Auf ein Interview mit dem Wall Street Journal verweisend, erwähnte Booty ausserdem die sich im Wachstum befindende Spieleindustrie. Booty wolle mit dieser mitwachsen und an neuen Exklusiv-Blockbustern feilen.

