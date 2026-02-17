|Assetauswahl mit System
|
17.02.2026 08:31:00
Um 18 Uhr live: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Preisbewegungen sind das Ergebnis von Entscheidungen. Das Webinar heute Abend ab 18 Uhr zeigt, wie Volumen und Orderflow offenlegen, wo Kapital agiert - und warum Märkte laufen, stoppen oder täuschen.
Starrst du auch manchmal auf den Chart und fragst dich, warum ein Ausbruch plötzlich scheitert oder ein Widerstand einfach überrannt wird? Die Antwort ist simpel: Der Preis ist nur das Ergebnis, niemals die Ursache. Im Webinar für Trading-Freunde erfährst du, wie du die Ebene betrittst, auf der Marktbewegungen tatsächlich entstehen.
In der Welt des Tradings gibt es ein weit verbreitetes Missverständnis: Viele glauben, dass Muster aus der Vergangenheit die Zukunft vorhersagen können. Doch klassische Setups und Indikatoren reagieren immer verzögert. Sie sind nur der Schatten, den das eigentliche Geschehen wirft. Wenn du wirklich verstehen willst, was am Markt passiert, musst du dorthin schauen, wo das Kapital fliesst: in den Volumen- und Orderflow.
Das Webinar am 17. Februar ab 18 Uhr ist für Marktteilnehmer, die bereit sind, tiefer zu graben. Es wird aufgezeigt, wie Profis Volumen-Daten nutzen, um Angebot und Nachfrage in Echtzeit zu bewerten. Das Ziel: Entscheidungen dort treffen, wo die Bewegung ihren Ursprung hat - nicht erst, wenn sie bereits für jeden offensichtlich ist.
Dein Experte im Webinar
Uwe Kälberer von Devisenrausch - in einer Welt, in der Trading-Techniken in Hülle und Fülle verfügbar sind, gewinnen Anspruch und Erfahrung eine unschätzbare Bedeutung. Uwe Kälberer, mit über 28 Jahren Markterfahrung und mehr als 14 Jahren Spezialisierung auf Volumen- und Orderflow-Trading, verkörpert diese Werte auf beeindruckende Weise. Als Pionier und einer der erfahrensten Coaches in dieser Disziplin verfolgt er eine klare und kraftvolle Mission: die nächste Generation erfolgreicher Trader zu formen. Mit seiner eigens entwickelten Methode vermittelt er seinen Kunden tiefgreifendes Trading-Know-how, das Einfachheit und Qualität in den Vordergrund stellt. Dabei geht es nicht nur um technische Expertise, sondern um ein perfektes Marktverständnis, das den immer wiederkehrenden natürlichen Mustern des Marktes folgt. Sein Ansatz konzentriert sich auf Schlüsselelemente wie Volumen- und Orderflow-Analyse, den präzisen Einsatz des Orderbuchs (DOM) und die Entwicklung eines robusten Trading-Mindsets - stets mit dem Anspruch, durch Qualität statt Quantität nachhaltige Erfolge zu erzielen.
