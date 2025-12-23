Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’181 0.1%  SPI 18’106 0.0%  Dow 48’363 0.5%  DAX 24’314 0.1%  Euro 0.9305 -0.1%  EStoxx50 5’747 0.1%  Gold 4’488 1.0%  Bitcoin 69’146 -1.3%  Dollar 0.7897 -0.3%  Öl 62.1 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Pierer Mobility-Aktie fest: CEO-Vertrag vorzeitig bis Ende 2028 verlängert
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (FRA3TF): Kostengünstig, transparent, leistungsstark
Alphabet-Aktie legt zu: Strategischer Kauf von Intersect soll US-Energieinfrastruktur sichern
Montana Aerospace-Aktie: Schulden in Eigenkapital umgewandelt
Kuka-Aktie: Keine betriebsbedingten Kündigungen beim Roboterhersteller
Suche...
eToro entdecken
23.12.2025 08:59:40

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Importpreise zeigen im November moderaten Preisdruck

Die Importpreise in Deutschland weisen im November auf einen moderaten Inflationsdruck hin. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Rückgang von 1,9 Prozent registriert. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise stiegen die Importpreise im November um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Binnen Jahresfrist ergab sich ein Rückgang um 0,3 Prozent.

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe fällt im Oktober deutlich

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Oktober saison- und kalenderbereinigt um 11,8 Prozent gegenüber dem September gefallen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Vormonat aufgrund von Grossaufträgen der höchste Wert seit März 2022 registriert worden war, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der Auftragseingang nahm im Vormonatsvergleich im Hochbau um 5,8 Prozent und im Tiefbau um 16,9 Prozent ab.

Deutsche Immobilienpreise steigen im dritten Quartal um 3,3 Prozent

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im dritten Quartal 2025 um durchschnittlich 3,3 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2024 gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Wohnimmobilienpreise damit zum vierten Mal in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorquartal erhöhten sich die Preise um 1,0 Prozent.

Japans Finanzministerin signalisiert Bereitschaft zu Devisenintervention

Die japanische Regierung ist bereit, am Devisenmarkt zu intervenieren, sagte Finanzministerin Satsuki Katayama. Sie warnte vor einer schnellen Abwertung des Yen. Katayama bezeichnete die jüngsten Yen-Bewegungen als spekulativ; sie spiegelten die wirtschaftlichen Fundamentaldaten nicht wider. "Wir werden gegen übermässige Bewegungen vorgehen, auch gegen solche, die durch Spekulation getrieben sind", sagte die Finanzministerin auf einer Pressekonferenz. Die Regierung habe "freie Hand", um zu reagieren.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Nov Erzeugerpreise +1,2% gg Vormonat

Schweden Nov Erzeugerpreise -1,4% gg Vorjahr

Singapur Verbraucherpreise Nov +1,2% gg Vj (PROG: +1,2%)

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

07:40 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
22.12.25 Marktüberblick: Gold und Silber setzen Rekordrally fort
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’644.87 19.96 SNWBGU
Short 13’940.90 13.72 U1CSRU
Short 14’478.69 8.78 BLPSVU
SMI-Kurs: 13’181.44 23.12.2025 09:07:31
Long 12’577.16 19.96 SYWB0U
Long 12’271.25 13.58 S1FBXU
Long 11’763.74 8.96 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Konkurrent rüstet für den grossen Durchbruch im Jahr 2026
Analysten bewerten die Nike-Aktie nach Zahlen: Chancen und Risiken für Anleger
DroneShield-Aktie vor dem Sprung: Wird 2026 das Jahr der grossen Rally?
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Siemens Energy-Aktie im Fokus: Wie viel Kurspotenzial sehen die Analysten für das DAX-Papier jetzt?
EQS-News: Diginex Limited unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zum Aufbau eines führenden Anbieters für Lieferketten-Compliance
Aufwärtstrend setzt sich fort: TUI-Aktie nach Dezember-Spurt auf Jahreshoch
Vorweihnachtliche Ruhe: Wall Street beendet Handel höher -- SMI und DAX schliessen stabil -- Asiens Börsen letztlich fester
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
UBS-Investment-Check: KI bleibt der Megatrend des Jahres 2026

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:11 Aktien Asien: Wenig verändert
09:11 Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger lassen es erneut ruhig angehen
09:06 Deutsche Anleihen: Kursgewinne zum Start
09:01 Verletzte nach russischen Luftangriffen auf Ukraine
08:53 Keine betriebsbedingten Kündigungen bei Kuka
08:23 Einfuhrpreise sinken erneut - Rückgang aber nicht so hoch wie erwartet
08:20 Aktien Frankfurt Ausblick: Wenig Bewegung erwartet
08:19 WDH/Novo Nordisk erhält in den USA Tabletten-Zulassung für Wegovy - Aktie steigt
08:04 Ölpreise geben leicht nach - die Gründe
08:03 Bitcoin weiter unter Druck - Kurs rutscht unter die Marke von 90.000 US-Dollar