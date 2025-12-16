Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’057 0.2%  SPI 17’920 0.0%  Dow 48’067 -0.7%  DAX 24’077 -0.6%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 5’718 -0.6%  Gold 4’310 0.1%  Bitcoin 69’485 1.1%  Dollar 0.7953 -0.1%  Öl 59.0 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Tesla11448018Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Lidar und eigene Chips: Rivian-Strategie sorgt für Analystenskepsis
Seltene Erden: Der Rohstoff, der Elektro- und Rüstungsindustrie antreibt
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Sonovoa-Aktie mit Plus: Übernahme von Tinnitus-App SilentCloud
Barry Callebaut-Aktie beflügelt von Gerüchten über Kakao-Abspaltung
Suche...
16.12.2025 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Hassett: Unabhängigkeit der Fed ist "wirklich, wirklich wichtig"

Kevin Hassett, einer der führenden Kandidaten für den Posten des nächsten Chairman der US-Notenbank, sagte zu CNBC, die Unabhängigkeit der Federal Reserve sei "wirklich sehr, sehr wichtig". Entscheidungen über Zinssenkungen würde er im Konsens treffen. Wenn der US-Präsident Donald Trump ihn um eine Zinssenkung bitten würde, würde er sich mit dem zinsgebenden Offenmarktausschuss FOMC beraten, auch wenn er selbst als Fed-Chef Trump zustimmen würde, sagte Hasset, der aktuell Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates ist. "Zinsbewegungen lassen sich nur durch einen Konsens auf der Grundlage von Fakten und Daten vorantreiben", sagte er.

US-Beschäftigung steigt im November etwas stärker als erwartet

Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich im November uneinheitlich entwickelt. Wie das Bureau of Labor Services (BLS) mitteilte, stieg die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 64.000. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 45.000 prognostiziert. Für Oktober meldete das BLS einen Stellenrückgang von 105.000. Hierfür gab es keine Prognose. Den vorläufig für September gemeldeten Beschäftigungszuwachs von 119.000 revidierten die Statistiker auf 108.000. Die Arbeitslosenquote lag im November bei 4,6 Prozent. Erwartet worden waren 4,5 Prozent. Für Oktober wurde keine Quote erhoben. Für September meldete das BLS einen Wert von 4,4 Prozent. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent, nach plus 0,4 Prozent im September. Erwartet worden waren 0,3 Prozent. Die Erwerbsquote lag bei 62,5 Prozent.

US-Einzelhandelsumsatz stagniert im Oktober

Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im Oktober entgegen den Erwartungen nicht gesteigert. Wie das Census-Büro mitteilte, stagnierten sie auf dem Niveau des Vormonats, nachdem sie im September um 0,1 Prozent gestiegen waren. Die Umsätze ex Kfz erhöhten sich 0,4 Prozent, nach plus 0,1 Prozent im September. Erwartet worden waren Zuwachsraten von 0,1 und 0,2 Prozent.

S&P Global: Wachstum der US-Wirtschaft im Dezember verlangsamt

Die Aktivität in der US-Wirtschaft ist laut einer Umfrage von S&P Global im Dezember langsamer gewachsen. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 53,0 von 54,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermässigte sich auf 51,8 von 52,2 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 52,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 52,9 von 54,1 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 54,0 gelautet.

Europa vollzieht Kehrtwende beim Verbot von Verbrennungsmotoren

Die Europäische Union hat nach starkem Druck aus der Automobilindustrie eine Abschwächung der Vorschriften vorgeschlagen, die den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor in der Union ab 2035 faktisch verboten hätten. Anstatt von den Autoherstellern zu verlangen, die Kohlendioxidemissionen von Neuwagen ab 2035 vollständig zu eliminieren, fordert der neue Vorschlag der EU eine Reduzierung um 90 Prozent gegenüber den Ausgangswerten. Die restlichen 10 Prozent müssten dem Vorschlag zufolge durch den Einsatz von kohlenstoffarmem Stahl oder durch E-Fuels und Biokraftstoffe ausgeglichen werden.

US/Geleistete Wochenstunden Nov +0,1 Stunden auf 34,3 Stunden

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Dez +5,9% gg Vorjahr

US/Lagerbestände Sep +0,2%; (PROG: +0,1%) gg Vm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:46 Galderma rüstet sich für die nächste Wachstumsphase
15:43 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf thyssenkrupp AG
13:56 Marktüberblick: Zalando gesucht
10:00 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
09:31 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Ausbruch über den Widerstand
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’584.49 19.17 BE6SJU
Short 13’837.06 13.94 U5VSUU
Short 14’371.39 8.87 S7DB8U
SMI-Kurs: 13’056.74 16.12.2025 17:31:55
Long 12’512.22 19.90 S3HB2U
Long 12’204.66 13.58 SO2B2U
Long 11’711.81 8.99 SHXB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die SchedMD-Übernahme für Anleger bedeutet
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Wichtige US-Daten im Fokus: SMI letztlich wenig bewegt -- DAX fährt schlussendlich Verluste ein -- Asiens Börsen schliessen tiefer

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:16 Herz-Kreislauf-Erkrankungen: EU will Prävention verstärken
19:02 ROUNDUP/Wegen Ukraine: Ungarn blockiert Erklärung zu EU-Erweiterung
18:50 Nach 35 Jahren: Flieger aus Europa wieder in Bagdad gelandet
18:46 EU-Kommission will in Europa produzierte Batterien fördern
18:45 Südzucker erwartet anhaltend schwierigen Zuckermarkt auch im kommenden Jahr
18:41 ROUNDUP: Waffenruhe über Weihnachten? Kreml lehnt Merz-Vorstoß ab
18:36 ROUNDUP: EU-Kommission will Pestizide unbefristet zulassen
18:36 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Überwiegend etwas schwächer - 'Luft wird dünner'
18:34 Digitalminister macht Finanzzusage für UN-Internetforum
18:21 Aktien Wien Schluss: ATX schließt nach Rekordhoch etwas höher