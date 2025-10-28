Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.10.2025 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stimmung der US-Verbraucher im Oktober eingetrübt

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Oktober abgeschwächt - allerdings nicht so stark wie erwartet. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 94,6. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 93,2 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 95,6 von zunächst 94,2 revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 129,3 (Vormonat: 127,5), jener für die Erwartungen fiel auf 71,5 (74,4).

ADP: US-Privatsektor schafft in 4 Wochen per 11. Oktober im Schnitt 14.250 Stellen

Die US-Privatwirtschaft hat in den vier Wochen zum 11. Oktober durchschnittlich 14.250 neue Stellen geschaffen. Der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) erklärte, mit dieser Veröffentlichung einen Blick auf die Veränderungen in der Beschäftigung im Privatsektor zu einer Zeit zu werfen, in der der Shutdown der US-Bundesbehörden zu Verzögerungen bei anderen Arbeitsplatzindikatoren führt. Diese vorläufigen Schätzungen sollen vierwöchige gleitende Durchschnitte der jüngsten Veränderungen der Gesamtbeschäftigung in der Privatwirtschaft liefern.

Trump und Xi verhandeln Zollsenkung im Gegenzug für Fentanyl-Bekämpfung - Kreise

Die USA wären bereit, einige gegen China verhängte Zölle zu senken, wenn Peking im Gegenzug den Export von Chemikalien, die zur Herstellung von Fentanyl verwendet werden, einschränkt. Dies sieht ein Handelsrahmen vor, den US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping am Donnerstag erörtern wollen, wie mit den Gesprächen vertraute Personen berichten. Es wird demnach erwartet, dass China sich zu strengeren Kontrollen des Exports von so genannten Vorläuferchemikalien verpflichtet, die zur Herstellung von Fentanyl verwendet werden.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Okt +5,4% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 14:00 ET (18:00 GMT)

