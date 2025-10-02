|
Trump droht mit weitreichenden Kürzungen bei Bundesbehörden
US-Präsident Donald Trump hat im Shutdown den Druck auf die Demokraten erhöht und mit weitreichenden Kürzungen bei den Bundesbehörden gedroht. Trump sagte, er wolle sich am Donnerstag mit Russell Vought, dem Haushaltsdirektor des Weissen Hauses, treffen, um zu besprechen, bei welchen Behörden Kürzungen vorgenommen werden und ob diese Kürzungen vorübergehend oder dauerhaft sein sollten. Trump signalisierte, dass er sich auf Behörden und Programme konzentrieren würde, die den Demokraten wichtig sind. "Ich kann nicht glauben, dass die radikalen linken Demokraten mir diese beispiellose Gelegenheit gegeben haben", schrieb er in den sozialen Medien.
US-Erstanträge werden wegen Shutdown nicht veröffentlicht
Die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe, die auf Bundesstaatenebene erfasst werden, werden aufgrund des Shutdowns nicht veröffentlicht, wie das Arbeitsministerium mitteilte.
US-Auftragseingang Industrie wegen Shutdown nicht veröffentlicht
Der US-Auftragseingang für die Industrie im August wird aufgrund des Shutdowns nicht veröffentlicht.
