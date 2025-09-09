Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281 -0.3%  SPI 17’025 -0.2%  Dow 45’728 0.5%  DAX 23’718 -0.4%  Euro 0.9337 0.1%  EStoxx50 5’369 0.1%  Gold 3’643 0.2%  Bitcoin 88’479 -0.5%  Dollar 0.7973 0.5%  Öl 66.5 0.4% 
09.09.2025 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Israel greift Hamas-Führungsspitze in Katar an

Israel hat am Dienstag einen Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar durchgeführt und damit seinen Kampf gegen die Terrororganisation ausgeweitet. Der Angriff auf die Hamas auf dem Boden eines wichtigen US-Partners in der Region stellt eine Eskalation dar. Katar, das den Angriff verurteilte, beherbergt den wichtigsten Luftwaffenstützpunkt der USA in der Region sowie einen Grossteil der politischen Führung der Hamas, und war bislang ein wichtiger Vermittler bei den seit zwei Jahren andauernden Gesprächen zur Beilegung des Krieges in Gaza.

Zahl der US-Beschäftigten im März niedriger als bisher angenommen

Die Zahl der Beschäftigten in den USA ist zu Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump niedriger gewesen als bisher angenommen. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) nach einer Benchmark-Revision mitteilte, lag die Beschäftigtenzahl im März 2025 um 911.000 niedriger als bisher ausgewiesen. Analysten hatten eine Abwärtsrevision um 500.000 bis 700.00 prognostiziert. Die Revision erfolgt auf Basis der Daten des Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW). Dabei handelt es sich um Daten, die aus den Arbeitslosenversicherungsmeldungen der Arbeitgeber stammen und etwa 95 Prozent der Beschäftigten abdecken.

Nagel warnt vor Risiken der KI-Nutzung

Die Bundesbank setzt nach den Worten ihres Präsidenten Joachim Nagel Künstliche Intelligenz (KI) auch bei der Vorbereitung geldpolitischer Entscheidungen ein. Wie Nagel bei einer Konferenz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) sagte, ist sie sich dabei des Risikos verzerrter Ergebnisse bewusst. "Wir machen uns diese Technologien zu eigen, aber wir müssen auch wachsam bleiben. KI ist nicht ohne Risiken", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext. Themen wie Datenschutz, Cybersicherheit und ethische Erwägungen müssten mit Sorgfalt behandelt werden. Folgende Fragen stellen sich dabei nach Nagels Aussage: "Wie stellen wir sicher, dass die Ergebnisse von KI-Systemen transparent und nachvollziehbar sind? Wie verhindern wir unbeabsichtigte Folgen, verzerrte Ergebnisse aufgrund des Trainings und der Herkunft von KI-Systemen oder die Entstehung neuer systemischer Schwachstellen?"

Mexiko Verbraucherpreise Aug +0,06% (PROG: +0,05%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Aug +0,22% (PROG: +0,20%) gg Vm

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Sep +6,6% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

