Eurozone-Arbeitsmarkt hält sich trotz globaler Turbulenzen stark
Der Arbeitsmarkt der Eurozone erweist sich weiterhin als widerstandsfähig, meint Bert Colijn von ING, nachdem die Arbeitslosigkeit in den 20 Ländern der Eurozone im Juli auf ein Rekordtief gefallen ist. Der Rückgang auf eine Quote von 6,2 Prozent erfolgte vor dem Hintergrund eines starken Rückgangs der Arbeitslosigkeit unter den jüngeren Arbeitnehmern der Eurozone, wie aus EU-Daten hervorgeht. "Dies bedeutet, dass die globale Unsicherheit den Arbeitsmarkt der Eurozone insgesamt immer noch nicht allzu sehr beeinträchtigt", schreibt Colijn in einer Notiz an die Anleger. "Rechnen Sie damit, dass der Arbeitsmarkt recht stark bleibt", meint er.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
