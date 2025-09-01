Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone - Arbeitsmarkt hält sich trotz globaler Turbulenzen stark

Der Arbeitsmarkt der Eurozone erweist sich weiterhin als widerstandsfähig, meint Bert Colijn von ING, nachdem die Arbeitslosigkeit in den 20 Ländern der Eurozone im Juli auf ein Rekordtief gefallen ist. Der Rückgang auf eine Quote von 6,2 Prozent erfolgte vor dem Hintergrund eines starken Rückgangs der Arbeitslosigkeit unter den jüngeren Arbeitnehmern der Eurozone, wie aus EU-Daten hervorgeht. "Dies bedeutet, dass die globale Unsicherheit den Arbeitsmarkt der Eurozone insgesamt immer noch nicht allzu sehr beeinträchtigt", schreibt Colijn in einer Notiz an die Anleger. "Rechnen Sie damit, dass der Arbeitsmarkt recht stark bleibt", meint er.

