17.11.2025 08:09:37
u-blox-Übernahme: Advent-Tochter Zenith setzt Vollzugsdatum noch in 2025 an
Die Übernahme von u-blox durch die Advent-Tochter Zenith ist in trockenen Tüchern.
Nach Vollzug der Transaktion sollen - wie bereits angekündigt - die noch im Publikum verbliebenen u-blox-Aktien für kraftlos erklärt oder u-blox mit einer von Zenith direkt oder indirekt kontrollierten schweizerischen Gesellschaft fusioniert werden. Ferner soll die Dekotierung an der Schweizer Börse SIX beantragt werden.
Mit Ende der Angebotsfrist wurden Zenith über 94 Prozent der Aktien angedient, der Übernahmepreis lag bei 135 Franken je Anteilsschein.
cg/uh
Thalwil (awp)
