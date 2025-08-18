Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deal findet Zustimmung 18.08.2025 15:06:36

u-blox-Aktie schwächer nach Kurssprung vom Freitag: Advent mit Übernahmeangebot für u-blox

u-blox-Aktie schwächer nach Kurssprung vom Freitag: Advent mit Übernahmeangebot für u-blox

Der Halbleiterhersteller u-blox soll von Advent International übernommen werden.

u-blox
111.95 CHF 5.43%
Kaufen Verkaufen
Die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft hat ein öffentliches Kaufangebot von 135 Franken je Aktie in bar lanciert. Damit wird u-blox mit rund 1,05 Milliarden Franken bewertet.

Der Verwaltungsrat von u-blox unterstütze die Transaktion einstimmig und empfehle den Aktionären, das Angebot anzunehmen, heisst es in einer Pressemitteilung vom Sonntagabend. Auch der grösste Einzelaktionär, der SEO Master Fund LP mit rund 9 Prozent der Aktien, habe sich zur Andienung seiner Beteiligung verpflichtet.

Der Angebotspreis von 135 Franken je Aktie in bar entspreche einer Prämie von 53 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate bis zum 14. August 2025, also vor den ersten Medienberichten über eine mögliche Transaktion, so die Meldung. Für die letzten 60 Handelstage entspricht dies einer Prämie von 32 Prozent.

u-blox bezeichnet das Angebot als eine "attraktive Chance" für Aktionäre, Mitarbeitende und Kunden. Advent teile die langfristige Vision und werde das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase begleiten.

Das Kaufangebot steht unter Vorbehalt üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen. So wird unter anderem eine Mindestandienungsquote von zwei Dritteln (66,67%) des vollständig verwässerten Aktienkapitals genannt.

Gemäss der heutigen Vorankündigung läuft die Angebotsfrist voraussichtlich vom 11. September bis 9. Oktober 2025 (16 Uhr), die Nachfrist wäre dann vom 16. Oktober bis zum 29. Oktober (ebenfalls 16 Uhr). Der Vollzug wird innerhalb von sechs Monaten erwartet. Nach Abschluss sollen die u-blox-Aktien dann von der SIX Swiss Exchange dekotiert werden.

Kursanstieg bereits am Freitagnachmittag

Erste Gerüchte über das Interesse von Advent an u-blox waren bereits am Freitagnachmittag aufgekommen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte darüber berichtet, worauf der Aktienkurs bereits sprunghaft in die Höhe geschossen war.

Kurz darauf bestätigte u-blox selber, dass Gespräche mit Advent über eine mögliche Übernahmetransaktion liefen. Am Freitagabend schloss die u-blox-Aktie dann auch bei 138,60 Franken und damit bereits höher als der nun kommunizierte Übernahmepreis.

u-blox ist aktuell in einer Turnaround-Phase. Anfang Juni etwa hat der Halbleiterhersteller sein Mobilfunkgeschäft definitiv an den irischen IOT-Spezialisten Trasna verkauft. Damit will sich u-blox auf seine Kernkompetenzen im Bereich der Positionierungstechnologien konzentrieren.

Die Aktien haben sich entsprechend zuletzt sehr gut entwickelt. Bis zum Donnerstag, also dem Tag vor Bekanntgabe der Übernahmegespräche, hatten sie bereits mehr als 50 Prozent hinzugewonnen. Am Freitagabend betrug das Plus dann bereits 90 Prozent.

Dennoch sind sie immer noch weit von ihrem Rekordhoch entfernt. Im August 2016 hatte der u-blox-Titel einen Kurs von 246,40 Franken erreicht, womit das Unternehmen damals eine Marktkapitalisierung von rund 1,7 Milliarden Franken auf die Waage brachte.

Heute um 13.00 Uhr findet ein Webcast statt, in welchem das u-blox-Management die Hintergründe der Transaktion erklären und Fragen beantworten wird.

u-blox-Aktien pendeln sich auf Niveau des Advent-Übernahmeangebots ein

Die Aktien von u-blox verlieren nach der Bekanntgabe des öffentlichen Kaufangebots durch die US-Private-Equity-Gesellschaft Advent leicht an Wert. Mehrheitlich geben die Analysten dem Deal jedoch eine grosse Erfolgswahrscheinlichkeit, auch wenn Gegenangebote durchaus möglich seien.

An der SIX büssen die Papiere von u-blox am Montag zeitweise 2,45 Prozent auf 135,20 Franken ein. Sie verlieren damit wieder einen Teil der Gewinne vom Freitag, als sie nach der bestätigten Übernahmeabsichten von Advent International um fast ein Viertel (+24,4 Prozent) in die Höhe geschossen waren. Damit bewegen sie sich ziemlich genau auf der Höhe des Angebots von Advent, welches gemäss Mitteilung von Sonntagnacht bei 135,00 Franken pro Aktie liegt.

Analysten teilen mehrheitlich die Einschätzungen des Marktes. So geht etwa der zuständige ZBK-Analyst von einer "erfolgreichen Übernahme" aus, insbesondere da der grösste Aktionär SEO seine rund 9 Prozent andienen will. Auch hat der Verwaltungsrat den Deal zur Annahme empfohlen. Die Einschätzung der ZKB teilt auch der Analyst von Kepler Cheuvreux, der ebenfalls ein Zustandekommen des Deals erwartet.

Eine kleine Hintertür lässt dagegen Vontobel offen. Das Angebot von Advent bewerte u-blox eher etwas tief, falls das Unternehmen seine eigenen mittelfristigen Ziele erreiche, daher könne ein Gegenangebot "nicht ausgeschlossen werden". Dies, obwohl das Angebot einen signifikanten Bewertungsaufschlag beinhalte, wie der zuständige Analyst festhält. Er passt aber trotzdem sein Preisziel auf nun 135 Franken an.

Thalwil/Zürich (awp)

Weitere Links:

u-blox-Aktie steigt zweistellig: Spekulationen über Übernahme durch Advent International bestätigt
u-blox-Aktie dreht ins Plus: u-blox schafft deutliches Umsatzplus
u-blox schliesst Veräusserung des Mobilfunkgeschäfts an Trasna ab - Aktie steigt

Bildquelle: U-Blox

Aktien in diesem Artikel

u-blox AG 135.00 -2.60% u-blox AG

