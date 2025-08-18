|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Deal findet Zustimmung
|
18.08.2025 15:06:36
u-blox-Aktie schwächer nach Kurssprung vom Freitag: Advent mit Übernahmeangebot für u-blox
Der Halbleiterhersteller u-blox soll von Advent International übernommen werden.
Der Verwaltungsrat von u-blox unterstütze die Transaktion einstimmig und empfehle den Aktionären, das Angebot anzunehmen, heisst es in einer Pressemitteilung vom Sonntagabend. Auch der grösste Einzelaktionär, der SEO Master Fund LP mit rund 9 Prozent der Aktien, habe sich zur Andienung seiner Beteiligung verpflichtet.
Der Angebotspreis von 135 Franken je Aktie in bar entspreche einer Prämie von 53 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate bis zum 14. August 2025, also vor den ersten Medienberichten über eine mögliche Transaktion, so die Meldung. Für die letzten 60 Handelstage entspricht dies einer Prämie von 32 Prozent.
u-blox bezeichnet das Angebot als eine "attraktive Chance" für Aktionäre, Mitarbeitende und Kunden. Advent teile die langfristige Vision und werde das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase begleiten.
Das Kaufangebot steht unter Vorbehalt üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen. So wird unter anderem eine Mindestandienungsquote von zwei Dritteln (66,67%) des vollständig verwässerten Aktienkapitals genannt.
Gemäss der heutigen Vorankündigung läuft die Angebotsfrist voraussichtlich vom 11. September bis 9. Oktober 2025 (16 Uhr), die Nachfrist wäre dann vom 16. Oktober bis zum 29. Oktober (ebenfalls 16 Uhr). Der Vollzug wird innerhalb von sechs Monaten erwartet. Nach Abschluss sollen die u-blox-Aktien dann von der SIX Swiss Exchange dekotiert werden.
Kursanstieg bereits am Freitagnachmittag
Erste Gerüchte über das Interesse von Advent an u-blox waren bereits am Freitagnachmittag aufgekommen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte darüber berichtet, worauf der Aktienkurs bereits sprunghaft in die Höhe geschossen war.
Kurz darauf bestätigte u-blox selber, dass Gespräche mit Advent über eine mögliche Übernahmetransaktion liefen. Am Freitagabend schloss die u-blox-Aktie dann auch bei 138,60 Franken und damit bereits höher als der nun kommunizierte Übernahmepreis.
u-blox ist aktuell in einer Turnaround-Phase. Anfang Juni etwa hat der Halbleiterhersteller sein Mobilfunkgeschäft definitiv an den irischen IOT-Spezialisten Trasna verkauft. Damit will sich u-blox auf seine Kernkompetenzen im Bereich der Positionierungstechnologien konzentrieren.
Die Aktien haben sich entsprechend zuletzt sehr gut entwickelt. Bis zum Donnerstag, also dem Tag vor Bekanntgabe der Übernahmegespräche, hatten sie bereits mehr als 50 Prozent hinzugewonnen. Am Freitagabend betrug das Plus dann bereits 90 Prozent.
Dennoch sind sie immer noch weit von ihrem Rekordhoch entfernt. Im August 2016 hatte der u-blox-Titel einen Kurs von 246,40 Franken erreicht, womit das Unternehmen damals eine Marktkapitalisierung von rund 1,7 Milliarden Franken auf die Waage brachte.
Heute um 13.00 Uhr findet ein Webcast statt, in welchem das u-blox-Management die Hintergründe der Transaktion erklären und Fragen beantworten wird.
u-blox-Aktien pendeln sich auf Niveau des Advent-Übernahmeangebots ein
Die Aktien von u-blox verlieren nach der Bekanntgabe des öffentlichen Kaufangebots durch die US-Private-Equity-Gesellschaft Advent leicht an Wert. Mehrheitlich geben die Analysten dem Deal jedoch eine grosse Erfolgswahrscheinlichkeit, auch wenn Gegenangebote durchaus möglich seien.
An der SIX büssen die Papiere von u-blox am Montag zeitweise 2,45 Prozent auf 135,20 Franken ein. Sie verlieren damit wieder einen Teil der Gewinne vom Freitag, als sie nach der bestätigten Übernahmeabsichten von Advent International um fast ein Viertel (+24,4 Prozent) in die Höhe geschossen waren. Damit bewegen sie sich ziemlich genau auf der Höhe des Angebots von Advent, welches gemäss Mitteilung von Sonntagnacht bei 135,00 Franken pro Aktie liegt.
Analysten teilen mehrheitlich die Einschätzungen des Marktes. So geht etwa der zuständige ZBK-Analyst von einer "erfolgreichen Übernahme" aus, insbesondere da der grösste Aktionär SEO seine rund 9 Prozent andienen will. Auch hat der Verwaltungsrat den Deal zur Annahme empfohlen. Die Einschätzung der ZKB teilt auch der Analyst von Kepler Cheuvreux, der ebenfalls ein Zustandekommen des Deals erwartet.
Eine kleine Hintertür lässt dagegen Vontobel offen. Das Angebot von Advent bewerte u-blox eher etwas tief, falls das Unternehmen seine eigenen mittelfristigen Ziele erreiche, daher könne ein Gegenangebot "nicht ausgeschlossen werden". Dies, obwohl das Angebot einen signifikanten Bewertungsaufschlag beinhalte, wie der zuständige Analyst festhält. Er passt aber trotzdem sein Preisziel auf nun 135 Franken an.
Thalwil/Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu u-blox AG
|
12:29
|u-blox Aktie News: u-blox tendiert am Montagmittag südwärts (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Zürich: Das macht der SPI mittags (finanzen.ch)
|
10:15
|Markt: U-Blox-Aktien pendeln sich auf Niveau des Advent-Übernahmeangebots ein (AWP)
|
10:02
|SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in u-blox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07:42
|u-blox erhält Kaufangebot von Advent zu 135 Franken je Aktie (AWP)
|
17.08.25
|Advent, via its indirect subsidiary ZI Zenith S.à r.l., announces public tender offer for u-blox (EQS Group)
|
15.08.25
|u-blox-Aktie steigt zweistellig: Spekulationen über Übernahmegerüchte mit Advent International bestätigt (AWP)
|
15.08.25
|Handel in Zürich: SPI legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
Analysen zu u-blox AG
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor neuem Ukraine-Treffen: SMI schwächer -- DAX mit Verlusten -- Wall Street startet kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei erneut mit Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag leichter und auch beim deutschen Leitindex geht es abwärts. Die Wall Street zeigt sich am Montag von seiner ruhigen Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenstart mehrheitlich positiv.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}