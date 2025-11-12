Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend im Minusbereich

Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 12,71 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,50 USD aus. Bei 12,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 619'837 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,45 USD erreichte der Titel am 18.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 241,86 Prozent wieder erreichen. Bei 12,50 USD erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,65 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.11.2025 lud Trump Media Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,10 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,96 Prozent auf 970000,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 1.01 Mio. USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

