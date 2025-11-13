Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahlen am Flughafen ziehen kräftig an

Damit bleibt der Flughafen Zürich 2025 auf Rekordkurs.

Insgesamt reisten im Berichtsmonat 3,17 Millionen Personen über den grössten Flughafen der Schweiz, wie dieser am Mittwochabend mitteilte. Das waren 6,7 Prozent mehr als im Oktober vor einem Jahr.

Seit Jahresanfang stieg die Zahl der Passagiere damit im Jahresvergleich in jedem Monat an. Auf Jahressicht steuert der Flughafen auf einen neuen Rekordwert bei den Passagieren zu.

Das Plus bei den Reisenden war im Oktober vor allem auf lokale Fluggäste zurückzuführen. Ihre Zahl legte um 7,6 Prozent zu, während die Zahl der Umsteigepassagiere um 4,2 Prozent stieg.

Der Kommerzumsatz lag im Oktober bei 58,3 Millionen Franken. Das entspricht einem Anstieg von 4,8 Prozent.

