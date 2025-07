ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 610 auf 660 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen sehe er wenig, was die Debatte um den Chipindustrie-Ausrüster beeinflussen könnte, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwoch in einer überarbeiteten Einschätzung des Zwischenberichts. Die gesenkten Ziele für 2026 dürften noch nicht ausreichen, um als klärendes Ereignis zu wirken, begründete er sein beibehaltenes Anlagevotum. Er überarbeitete allerdings seine Ergebnisschätzungen und liegt nach eigener Aussage für 2026 um etwa 10 Prozent unter der Konsensprognose./gl/he;