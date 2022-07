Tesla kann sich Preissenkungen vorstellen

• Tesla mit zahlreichen Preiserhöhungen in den vergangenen Monaten• Musk will Preise bei Inflationsberuhigung wieder senken• Tesla profitiert von höheren Preisen für Model 3, Model Y und Co.

Nachdem sich zumindest deutsche Tesla-Kunden Anfang 2021 noch über sinkende Preise freuen konnten, gab es danach für die Autopreise bei dem US-Hersteller nur noch eine Richtung: nach oben. Aufgrund höherer Rohstoffkosten, der Chipknappheit und gestörter Lieferketten hob Tesla die Preise für alle Modelle mehrfach an.

Laut "electrek" wurden in den USA alle Autos des Konzerns rund um Elon Musk in den vergangenen zwei Jahren um 20 bis 30 Prozent teurer. Kostete das Model Y in der günstigsten Version Anfang 2020 noch 53'000 US-Dollar, liegt es nun bei mindestens 66'000 US-Dollar. Zuletzt wurden in den USA im Juni die Preise aller Teslas um teilweise bis zu 6'000 US-Dollar angehoben.

Auch in Deutschland müssen Tesla-Käufer tiefer in die Tasche greifen: Laut "Teslamag" stieg der Preis des Model 3 in der Basis-Version Anfang April in einem Schritt um 7'000 Euro auf 49'990 Euro. Der Model 3 Long Range wurde seit März in drei Schritten um insgesamt 7'500 Euro teurer und für den Model 3 Performance müssen deutsche Kunden nun ebenfalls 7'500 Euro mehr bezahlen als noch Ende Februar. Nachdem Tesla auch die Entwicklung eines 25'000-Dollar-Autos auf Eis gelegt hat, werden die Fahrzeuge des E-Autopioniers somit immer unerschwinglicher. Konzernchef Elon Musk verkündete nun jedoch auf Twitter, wann die Preise wieder sinken werden.

Musk stellt tiefere Preise bei Tesla in Aussicht

Auf Twitter fragte ein Nutzer den ambitionierten Konzernchef, ob geplant sei, die Preise bei Tesla nach dem Ende der Pandemie oder der Lieferkettenkrise wieder zu senken. Musk bestätigte in einem Tweet, dass es Pläne für Preissenkungen gebe, nannte aber einen anderen Faktor als ausschlaggebend. "Falls sich die Inflation beruhigt, können wir die Preise für Autos senken", so der Tesla-Chef.

If inflation calms down, we can lower prices for cars - Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Bis das der Fall ist, dürfte es jedoch noch dauern. Im Juni lag die Inflation in den USA auf Jahressicht bei 9,1 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren - und laut der Nachrichtenagentur dpa-AFX dürfte der Höhepunkt damit aus Expertensicht noch nicht einmal erreicht sein. Preissenkungen bei Tesla dürften damit erst einmal in weite Ferne rücken. Falls die Inflation weiter steigt, dürften sich die E-Autos des Konzerns wohl eher weiter verteuern.

Preiserhöhungen schaden Tesla nicht

Für Tesla haben sich die höheren Preise bislang jedoch nicht negativ ausgewirkt - eher im Gegenteil. Die E-Autos des Konzerns sind weiterhin stark nachgefragt. Wer aktuell einen Wagen bestellt, muss mit Wartezeiten von mehreren Monaten rechnen. Unterdessen hat sich sogar die Gewinnmarge von Tesla verbessert, da die Kosten laut "electrek" nicht so stark gestiegen sind wie die Verkaufspreise. Warum die Preise dennoch immer weiter angehoben werden, erklärte das Unternehmen laut dem Online-Magazin damit, dass man die aktuellen Preise basierend auf den erwarteten zukünftigen Kosten berechnen müsse. Denn aufgrund des hohen Auftragsbestands würden die jetzt zu einem bestimmten Preis bestellten Fahrzeuge erst in sechs bis zehn Monaten produziert werden - und bis dahin wird offenbar eine weitere Steigerung der Produktionskosten erwartet.

Redaktion finanzen.ch