Tesla-Aktie überspringt zeitweise die 400-Dollar-Marke: Das treibt die Aktie an - Rekordhoch in Sichtweite

• Tesla-Aktie knackt zeitweise die 400-Dollar-Marke• Allzeithoch rückt wieder in greifbare Nähe• Positive Analystenstimmen & Co.

Tesla-Aktie nähert sich wieder Allzeithoch

Im Handel an der NASDAQ hat sich die Tesla-Aktie zuletzt wieder ihrer Bestmarke von 414,50 US-Dollar vom November 2021 genähert. Am Montag durchbrach das Papier dort die 400-Dollar-Marke und kletterte vorübergehend bis auf 404,80 US-Dollar. Inzwischen ist die Aktie aber wieder ins Minus gedreht und verliert im Montagshandel zeitweise 0,87 Prozent auf 385,85 US-Dollar.

Für die Aktie des Elektroautokonzerns unter Elon Musk sieht es derzeit recht positiv aus. Nachdem sie am Freitag an der NASDAQ letztendlich 5,34 Prozent stärker bei 389,22 US-Dollar geschlossen hatte, war es nachbörslich weitere nach oben gegangen. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie 54,24 Prozent an Wert hinzugewonnen.

Positive Kommentare & Co. stützen

Einer der Gründe für die positive Kursentwicklung dürften optimistische Berichte diverser Wall Street-Analysten sein. So äusserte sich der langjährige Tesla-Bär Craig Irwin von Roth MKM überraschend zuversichtlich: "Ich sehe nicht sehr viele negative Katalysatoren... Die Tendenz geht jetzt nach oben, nicht nach unten", zitiert ihn Benzinga. In diesem Zuge hob der Analyst sein Kursziel um stolze 347 Prozent von zuvor 85 auf nun 380 US-Dollar an und stufte die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hoch.

Daneben hob auch die Bank of America kürzlich ihr Kursziel von 350 auf 400 US-Dollar an, die Kaufempfehlung blieb derweil bestehen. Positiv erwähnte John Murphy, leitender Automobilanalyst bei der BofA, einen kürzlichen Besuch in Teslas Gigafactory in Texas, wie Benzinga berichtet. Auch Stifel-Analyst Stephen Gengaro hat das Kursziel für das Papier des E-Autopioniers von 287 auf 411 US-Dollar hochgeschraubt - ein Plus von rund 43 Prozent. Teslas "signifikantes Wertschöpfungspotenzial" beruhe auf seinen Fähigkeiten in den Bereichen KI und autonomes Fahren, heisst es bei Der Aktionär.

Generell ist das Bild jedoch eher gemischt. Während 11 Analysten die Tesla-Aktie laut TipRanks zum Kauf empfehlen, raten 13 zum Halten. Dem stehen neun Verkaufsempfehlungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei 244,88 US-Dollar und damit rund 37 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau.

Redaktion finanzen.ch