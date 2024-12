Elon Musk in Rage: Kalifornischer Gouverneur plant Ausschluss von Tesla-Subventionen

• Tesla soll von Rabattprogramm ausgeschlossen werden• Elon Musk zeigt sich empört• Ein Konflikt mit potenziell verheerenden Folgen

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom plant Tesla von den neuen staatlichen Rabattprogrammen für Elektrofahrzeuge auszuschliessen, wenn der designierte Präsident Donald Trump die bundesweite Steuererleichterung für Elektrofahrzeugkäufer abschafft. Diese Entscheidung stiess auf scharfe Kritik von Tesla-CEO Elon Musk, der den Schritt als "wahnsinnig" bezeichnete.

Am 25. November 2024 wurde auf der Website des Gouverneurs bekanntgegeben, dass Kalifornien die bestehenden Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge neu regeln möchte. Der Vorschlag sieht vor, dass Tesla und möglicherweise andere Autohersteller nicht von den künftigen Steuervorteilen profitieren, falls Trump wie angekündigt, die föderalen Steuervergünstigungen für Elektrofahrzeuge beendet. Die Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge, die derzeit bis zu 7'500 US-Dollar betragen, könnten durch eine Neuauflage des Clean Vehicle Rebate Programms ersetzt werden, erklärte Newsoms Team auf der Website des Gouverneurs. Kaliforniens ehemaliges Clean Vehicle Rebate Program bot Rabatte auf Elektrofahrzeuge von bis zu 2'500 US-Dollar, um so den Markt für emissionsfreie Autos zu stärken.

Newsoms vorgeschlagene Rabatte könnten Tesla und andere Automobilhersteller ausschliessen, um mehr Marktwettbewerb und Innovation zu fördern. Dieser Vorschlag muss jedoch noch mit der kalifornischen Legislative verhandelt werden, wie Newsoms Team auf der Website erklärte. Er wird durch Kaliforniens ambitionierte Pläne untermauert, bis 2035 80 Prozent aller neu verkauften Fahrzeuge im Bundesstaat elektrisch zu machen.

Tesla-Chef Elon Musk reagierte prompt auf den Plan. Auf der Social-Media-Plattform X schrieb Musk: "Obwohl Tesla das einzige Unternehmen ist, das seine Elektrofahrzeuge in Kalifornien herstellt! Das ist wahnsinnig."

Even though Tesla is the only company who manufactures their EVs in California!



This is insane. https://t.co/EhVeG2TYqT