Telesat Stock Climbs 14% After Reporting Narrower Loss In Q4

(RTTNews) - Shares of Telesat Corporation (TSAT) are climbing around 14 percent on Tuesday morning trading after it reported a drop in its fourth-quarter net loss, which stood at C$125.543 million compared to last year's C$126.311 million.

The company's shares are currently trading at $40.79 on the Nasdaq, up 14.90 percent. The stock opened at $34.38 and has climbed as high as $42.45 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $14.77 to $42.45.

However, the company's revenue for the period fell to C$94.041 million from C$127.995 million in the prior year.