Telesat Aktie 114946825 / CA8795123097
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17.03.2026 16:02:41
Telesat Stock Climbs 14% After Reporting Narrower Loss In Q4
(RTTNews) - Shares of Telesat Corporation (TSAT) are climbing around 14 percent on Tuesday morning trading after it reported a drop in its fourth-quarter net loss, which stood at C$125.543 million compared to last year's C$126.311 million.
The company's shares are currently trading at $40.79 on the Nasdaq, up 14.90 percent. The stock opened at $34.38 and has climbed as high as $42.45 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $14.77 to $42.45.
However, the company's revenue for the period fell to C$94.041 million from C$127.995 million in the prior year.
Nachrichten zu Telesat Corp Registered Shs Common and Variable Voting
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|Ausblick: Telesat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Telesat Corp Registered Shs Common and Variable Voting
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Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
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