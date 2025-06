TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ATOSS Software-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die ATOSS Software-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 118.00 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 84.746 ATOSS Software-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.06.2025 auf 136.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’576.27 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +15.76 Prozent.

Der Marktwert von ATOSS Software betrug jüngst 2.17 Mrd. Euro. Der ATOSS Software-Börsengang fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die ATOSS Software-Aktie bei 31.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch