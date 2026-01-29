|
29.01.2026 06:05:40
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. Januar
===
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q
*** 06:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (07:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, Verkehrszahlen 4Q
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis
07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)
07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis
07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 2025
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis
08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, vorläufiges Jahresergebnis
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj
3. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: 1,75%
zuvor: 1,75%
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember
Geldmenge M3
PROGNOSE: +3,0% gg Vj
zuvor: +3,0% gg Vj
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 97,0
zuvor: 96,7
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -8,1
zuvor: -9,0
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -12,4
Vorabschätzung: -12,4
zuvor: -13,2
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar
12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 4Q
*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q
12:30 DE/ING Deutschland, BI-PK
*** 13:00 US/Mastercard Inc, Jahresergebnis
13:30 US/Lockheed Martin Corp, Jahresergebnis
14:00 US/Starbucks Corp, Investorentag
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 205.000
zuvor: 200.000
*** 14:30 US/Handelsbilanz November
PROGNOSE: -42,9 Mrd USD
zuvor: -29,4 Mrd USD
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q
annualisiert
PROGNOSE: +4,9% gg Vq
1. Veröff.: +4,9% gg Vq
2. Quartal: +4,1% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: -1,9% gg Vq
1. Veröff.: -1,9% gg Vq
2. Quartal: -2,9% gg Vq
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von
Brent und WTI
15:30 EU/EZB-Direktor Chipollone, Teilnahme an New Year's Forum
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November
PROGNOSE: +1,3% gg Vm
zuvor: -1,3% gg Vm
*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call
*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q
*** - DE/Kion Group AG, Pre-Close Call
- DE/Bundeskanzler Merz, trifft Premierministerin von Litauen,
Ruginiene
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
January 29, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)
