Swissquote Aktie News: Swissquote verbilligt sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die Swissquote-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 369,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'952 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swissquote-Aktie bis auf 368,80 CHF. Bei 370,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 24'255 Swissquote-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 436,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swissquote-Aktie somit 15,28 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2024 bei 231,80 CHF. Derzeit notiert die Swissquote-Aktie damit 59,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,81 CHF. Im Vorjahr hatte Swissquote 4,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Swissquote am 04.03.2014 vor. Das EPS wurde auf 0,43 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 38.99 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte Swissquote Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 18.08.2026 wird Swissquote schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swissquote-Aktie in Höhe von 19,76 CHF im Jahr 2024 aus.

