06.03.2026 12:29:00
Swissquote Aktie News: Swissquote schiebt sich am Mittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Swissquote. Das Papier von Swissquote konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 415,20 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Swissquote zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 415,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 18'163 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swissquote-Aktie bisher bei 419,60 CHF. Bei 417,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 3'322 Swissquote-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 576,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,85 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 310,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Swissquote seine Aktionäre 2024 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,73 CHF je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swissquote am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,43 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38.99 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38.99 Mio. CHF eingefahren.
Swissquote wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen. Swissquote dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,46 CHF je Swissquote-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
