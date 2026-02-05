Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.02.2026 10:54:36

Sulzer geht Kooperation mit Condecta im Bereich Wasseraufbereitung ein

Winterthur (awp) - Sulzer geht eine Kooperation mit dem Winterthurer Kran- und Containerspezialisten Condecta ein. Gemeinsam bieten die beiden Unternehmen künftig mobile Lösungen für die Abwasserbehandlung und die Wasseraufbereitung an.

Condecta wird unter dem Markennahmen "Owatec" von Sulzer in der Schweiz exklusiv den Vertrieb von modularen Containerlösungen zur Wasseraufbereitung anbieten, wie Sulzer am Donnerstag mitteilte. Die Container sollen bei kurzfristigen Notsituationen wie Überschwemmungen oder überall dort eingesetzt werden, wo Effizienz gefragt oder wenig Platz vorhanden ist.

Die finnische Owatec Group gehört seit 2024 zum Sulzer-Konzern.

cf/hr

