|
05.02.2026 10:54:36
Sulzer geht Kooperation mit Condecta im Bereich Wasseraufbereitung ein
Winterthur (awp) - Sulzer geht eine Kooperation mit dem Winterthurer Kran- und Containerspezialisten Condecta ein. Gemeinsam bieten die beiden Unternehmen künftig mobile Lösungen für die Abwasserbehandlung und die Wasseraufbereitung an.
Condecta wird unter dem Markennahmen "Owatec" von Sulzer in der Schweiz exklusiv den Vertrieb von modularen Containerlösungen zur Wasseraufbereitung anbieten, wie Sulzer am Donnerstag mitteilte. Die Container sollen bei kurzfristigen Notsituationen wie Überschwemmungen oder überall dort eingesetzt werden, wo Effizienz gefragt oder wenig Platz vorhanden ist.
Die finnische Owatec Group gehört seit 2024 zum Sulzer-Konzern.
cf/hr
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Fokus: SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Verlusten. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag grösstenteils rote Vorzeichen aus.