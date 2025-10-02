Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Letztendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 2’353.39 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.003 Prozent auf 2’348.99 Punkte an der Kurstafel, nach 2’349.05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2’339.24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’357.77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1.26 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’290.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2025, wies der ATX Prime 2’215.13 Punkte auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 02.10.2024, bei 1’803.18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 28.89 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2’428.97 Punkte. Bei 1’745.07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 9.77 Prozent auf 87.60 EUR), AT S (AT&S) (+ 7.57 Prozent auf 24.15 EUR), Wolford (+ 2.22 Prozent auf 3.68 EUR), UBM Development (+ 1.89 Prozent auf 21.60 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.52 Prozent auf 86.75 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Rosenbauer (-3.26 Prozent auf 44.50 EUR), Polytec (-2.81 Prozent auf 3.11 EUR), EVN (-1.90 Prozent auf 23.25 EUR), BAWAG (-1.69 Prozent auf 110.40 EUR) und FACC (-1.38 Prozent auf 9.27 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 519’738 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 32.292 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch