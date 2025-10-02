Marinomed Biotech Aktie 44956022 / ATMARINOMED6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Performance im Blick
|
02.10.2025 17:58:36
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen
So performte der ATX Prime am vierten Tag der Woche letztendlich.
Letztendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 2’353.39 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.003 Prozent auf 2’348.99 Punkte an der Kurstafel, nach 2’349.05 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2’339.24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’357.77 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1.26 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’290.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2025, wies der ATX Prime 2’215.13 Punkte auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 02.10.2024, bei 1’803.18 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 28.89 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2’428.97 Punkte. Bei 1’745.07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 9.77 Prozent auf 87.60 EUR), AT S (AT&S) (+ 7.57 Prozent auf 24.15 EUR), Wolford (+ 2.22 Prozent auf 3.68 EUR), UBM Development (+ 1.89 Prozent auf 21.60 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.52 Prozent auf 86.75 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Rosenbauer (-3.26 Prozent auf 44.50 EUR), Polytec (-2.81 Prozent auf 3.11 EUR), EVN (-1.90 Prozent auf 23.25 EUR), BAWAG (-1.69 Prozent auf 110.40 EUR) und FACC (-1.38 Prozent auf 9.27 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 519’738 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 32.292 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Rosenbauer
|
17:58
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Wien: ATX Prime am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Dienstagshandel in Wien: Am Mittag Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
29.09.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Schwacher Handel: ATX Prime am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu FACC AG
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ ntesa Sanpaolo
NEU✅ Howmet Aerospac
NEU✅ Iberdrola
inklusive Rebalancing:
❌ Cintas
❌ Munic Re
❌ Deutsche Telekom
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2’353.39
|0.18%
Börse aktuell - Live TickerZinssenkungshoffnungen treiben die Kurse: SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX behält Rekord im Blick -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt knüpfte am Donnerstag nahtlos an seine Vortagesgewinne an. Auch am deutschen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der Dow zeigt sich verhalten. Die Börsen in Fernost legten am Donnerstag zu. In China fand feiertagsbedingt weiter kein Handel statt.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}