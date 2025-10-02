Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’427 0.5%  SPI 17’117 0.6%  Dow 46’382 -0.1%  DAX 24’439 1.4%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’651 1.3%  Gold 3’830 -0.9%  Bitcoin 95’888 1.6%  Dollar 0.7997 0.3%  Öl 64.3 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rieter-Aktie bricht um ein Drittel ein: Kapitalerhöhung abgeschlossen
HENSOLDT-Aktie steigt nach Standorterweiterung - auch RENK und Rheinmetall mit Kursgewinnen
BMW-Aktie höher: Starkes Absatzplus auf US-Markt
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Suche...

Marinomed Biotech Aktie 44956022 / ATMARINOMED6

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 02.10.2025 17:58:36

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

So performte der ATX Prime am vierten Tag der Woche letztendlich.

FACC
8.33 CHF -5.98%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 2’353.39 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.003 Prozent auf 2’348.99 Punkte an der Kurstafel, nach 2’349.05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2’339.24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’357.77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1.26 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’290.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2025, wies der ATX Prime 2’215.13 Punkte auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 02.10.2024, bei 1’803.18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 28.89 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2’428.97 Punkte. Bei 1’745.07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 9.77 Prozent auf 87.60 EUR), AT S (AT&S) (+ 7.57 Prozent auf 24.15 EUR), Wolford (+ 2.22 Prozent auf 3.68 EUR), UBM Development (+ 1.89 Prozent auf 21.60 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.52 Prozent auf 86.75 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Rosenbauer (-3.26 Prozent auf 44.50 EUR), Polytec (-2.81 Prozent auf 3.11 EUR), EVN (-1.90 Prozent auf 23.25 EUR), BAWAG (-1.69 Prozent auf 110.40 EUR) und FACC (-1.38 Prozent auf 9.27 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 519’738 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 32.292 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rosenbauer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu FACC AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ ntesa Sanpaolo
NEU✅ Howmet Aerospac
NEU✅ Iberdrola

inklusive Rebalancing:
❌ Cintas
❌ Munic Re
❌ Deutsche Telekom

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:32 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
14:15 Logo WHS Aufwärtstrend intakt: Gold Future nähert sich 4000 USD
13:18 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
10:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa - Qualität hat Vorrang / Intel - Neue Zeitrechnung
10:03 Pharma-Schwergewichte schieben SMI kräftig an
09:22 Marktüberblick: Pharmawerte im Rallymodus
01.10.25 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’918.16 19.71 B1LSOU
Short 13’208.18 13.65 JZUBSU
Short 13’685.06 8.84 BASSBU
SMI-Kurs: 12’427.18 02.10.2025 17:31:38
Long 11’843.57 17.74 SZDBEU
Long 11’646.29 13.80 S7MBDU
Long 11’127.47 8.84 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rieter-Aktie bricht um ein Drittel ein: Kapitalerhöhung abgeschlossen
HENSOLDT-Aktie steigt nach Standorterweiterung - auch RENK und Rheinmetall mit Kursgewinnen
3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Zinssenkungshoffnungen treiben die Kurse: SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX behält Rekord im Blick -- Asiens Börsen schliessen höher
thyssenkrupp-Aktie in Rot: Verhandlungen mit Kretinsky über Stahl-Joint-Venture ergebnislos abgebrochen
Siemens Energy-Aktie gesucht: Goldman Sachs hebt Kursziel an
NEL ASA-Aktie mit kräftigem Kurssprung - Volatilität hält an
Lithium Americas-Aktie mit weiterem Kurssprung: Einstieg der US-Regierung bei wichtigem Lithium-Projekt
Roche-Aktie höher: Übernahmeangebot für 89bio offiziell gestartet
Aktien im Aufwind: BYD-Auslieferungen im September rückläufig - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
ATX Prime 2’353.39 0.18%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}