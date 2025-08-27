Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’194 0.3%  SPI 16’919 0.1%  Dow 45’418 0.3%  DAX 24’130 -0.1%  Euro 0.9352 0.0%  EStoxx50 5’392 0.2%  Gold 3’378 -0.5%  Bitcoin 89’417 -0.6%  Dollar 0.8068 0.3%  Öl 67.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rio Tinto mit neuem CEO: Konzern wird neu strukturiert - Aktie profitiert
Aroundtown verbucht Gewinn und bestätigt Jahresziele - Aroundtown-Aktie trotzdem schwach
Darum erholt sich der Dollar zu Euro und Franken
Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse
Novo Nordisk-Aktie fester: Kann die Produkt-Pipeline den Abwärtstrend brechen?
Suche...
Erstes Halbjahr 27.08.2025 11:58:00

Stadler Rail-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn

Stadler Rail-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn

Stadler Rail hat im ersten Halbjahr mehr umgesetzt und operativ verdient.

Gebremst wurde das Ostschweizer Unternehmen allerdings immer noch von den Folgen der Unwetter im Jahr 2024. Lieferkettenunterbrüche und Lieferverzögerungen wirken nach.

Insgesamt erzielte Stadler von Januar bis Ende Juni einen Umsatz von 1,40 Milliarden Franken, wie der Zughersteller am Mittwoch bekannt gab. Das ist ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der Betriebsgewinn EBIT kletterte um 31 Prozent auf 36,9 Millionen Franken. Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich auf 2,6 Prozent von 2,2 Prozent im Vorjahr. Der Reingewinn stieg um 12 Prozent auf 30,9 Millionen.

Unwetterfolgen bremsen

Dabei litt Stadler weiterhin unter den Auswirkungen der Unwetter des vergangenen Jahres, welche die Produktion in den Werken von Stadler und von wichtigen Zulieferern im Wallis, in Spanien und Österreich gestört hatten.

Alleine in Valencia wurden 40 Zulieferer schwer getroffen, deren Produktion überflutet oder teils gar weggeschwemmt wurde. Dadurch fehlten notwendige Komponenten. Stadler habe ein Aufholprogramm gestartet, das erfolgreich umgesetzt werde, schrieb das Unternehmen. Die Verhandlungen mit den Versicherungen seien noch nicht abgeschlossen. 

Negativ auf den Geschäftsgang wirkt sich auch die schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland aus, welche die Stadler-Werke in Berlin-Brandenburg unter erheblichen Druck setzt. Stadler setze aktuell ein umfassendes Struktur- und Effizienzprogramm um.

Im April habe man mit den Gewerkschaften einen Zukunftstarifvertrag für das Werk in Berlin Pankow abgeschlossen. Dieser Vertrag sichere den Standort bis 2032 und garantiere die Beschäftigung bis mindestens 2029.  

Der Grossteil der Fahrzeugauslieferungen, und die damit in der Bilanz wirksamen Schlusszahlungen, finde in der zweiten Jahreshälfte 2025 statt, schrieb Stadler weiter.

Auftragseingang deutlich gesunken

Der Auftragseingang ging dagegen zurück. Von Januar bis Ende Juni holte der Konzern Aufträge in Höhe von 1,71 Milliarden Franken herein. Das war ein Drittel weniger als im Vorjahr. Grund für den Rückgang war, dass in diesem Jahr die Milliardenaufträge ausblieben. Der grösste Auftrag stammt von den Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), die für knapp 700 Millionen Euro 132 Hochflur-Stadtbahnen bestellt haben.

Mit den Zahlen hat Stadler Rail die Erwartungen der Finanzgemeinde beim Auftragseingang verfehlt, beim Umsatz knapp erfüllt. Dagegen fielen die Gewinnzahlen und die Marge besser als erwartet aus.

Finanzziele bestätigt

Beim Ausblick hielt der Konzern an den bisherigen Zielen fest: Stadler erwartet im laufenden Jahr einen Anstieg der Umsätze um deutlich über 10 Prozent gegenüber 2024 und eine Verbesserung der EBIT-Marge auf zwischen 4 und 5 Prozent.

Aufgrund der guten Auftragslage und der höheren Produktion rechnet der Konzern bis 2026 mit einem starken Umsatzwachstum auf über 5 Milliarden Franken. Um den Anstieg der Produktionsleistung zu bewältigen, investiert Stadler im laufenden Geschäftsjahr rund 250 Millionen Franken.

Mittel- bis langfristig erwartet der Konzern einen Anstieg der EBIT-Marge auf 6 bis 8 Prozent. Dies bei einem stabilen Umsatz von über 5 Milliarden Franken, wie es weiter hiess.

Die Stadler Rail-Aktie verliert an der SIX zeitweise 9,25 Prozent auf 20,60 Franken.

jb/rw

Bussnang TG (awp)

Weitere Links:

Stadler-Aktie leicht im Plus: Auftrag aus Stockholm erhalten
Stadler-Aktien von zuversichtlichen Aussagen des Patrons beflügelt
Stadler Rail-Aktie: Auftrag von dänischer Lokaltog

Bildquelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stadler Rail

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:13 Marktüberblick: Gewinnmitnahmen bei Commerzbank
09:02 SMI setzt Konsolidierung fort
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Konsolidierung hält an
26.08.25 Logo WHS Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile (Apple, Canopy Growth & Alcon)
26.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Microsoft Corp, Amazon.com Inc, NVIDIA Corp, Apple Inc, ALPHABET INC-CL A
26.08.25 ON – Rekordquartal und Prognoseerhöhung – Dollar belastet
26.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Kühne + Nagel, Stadler Rail
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’670.69 19.81 U80SSU
Short 12’981.38 13.10 B1LSOU
Short 13’429.35 8.83 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’190.07 27.08.2025 11:54:46
Long 11’676.67 19.65 SHFB5U
Long 11’391.36 13.54 BK5S8U
Long 10’895.25 8.73 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Prognose: Bernstein sieht Kursziel von 200'000 US-Dollar trotz Rücksetzer
Microsoft, Apple & Co. im Fokus: Diese Aktien hielt Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag nahezu unbewegt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagabend gefragt
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
Paul Singer setzt auf diese Aktien: Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
Fed im Blick: SMI und DAX beenden Handel im Minus -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Märkte in Fernost gaben nach
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursabschlägen
Stadler Rail-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn

Top-Rankings

In diese Aktien investierte Carl Icahn im zweiten Quartal 2025
Blick ins Depot
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}