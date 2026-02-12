SPS Commerce Aktie 11206558 / US78463M1071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.02.2026 00:01:41
SPS Commerce, Inc. Q4 Profit Advances
(RTTNews) - SPS Commerce, Inc. (SPSC) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $25.84 million, or $0.68 per share. This compares with $17.55 million, or $0.46 per share, last year.
Excluding items, SPS Commerce, Inc. reported adjusted earnings of $43.23 million or $1.14 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.7% to $192.65 million from $170.90 million last year.
SPS Commerce, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $25.84 Mln. vs. $17.55 Mln. last year. -EPS: $0.68 vs. $0.46 last year. -Revenue: $192.65 Mln vs. $170.90 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.95 To $ 0.99 Next quarter revenue guidance: $ 191.6 M To $ 193.6 M
Fiscal Year 2026 Guidance : Revenue = $798.5 - $806.9 million Non-GAAP income per diluted share = $4.42 to $4.50
Nachrichten zu SPS Commerce Inc.
|
29.10.25
|Ausblick: SPS Commerce mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SPS Commerce Inc.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich tiefer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag letztendlich knapp im Minus. Der deutsche Leitindex gab seine Gewinne vollständig wieder ab. Die US-Börsen schlossen mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.