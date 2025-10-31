Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
OC Oerlikon-Performance 31.10.2025 10:02:17

SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren OC Oerlikon-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

OC Oerlikon Corporation
2.80 CHF -0.74%
Heute vor 3 Jahren wurde die OC Oerlikon-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der OC Oerlikon-Aktie betrug an diesem Tag 6.47 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’546.790 OC Oerlikon-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’380.51 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Anteils am 30.10.2025 auf 2.83 CHF belief. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 4’380.51 CHF entspricht einer negativen Performance von 56.19 Prozent.

Der Börsenwert von OC Oerlikon belief sich jüngst auf 921.79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

