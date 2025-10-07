SPI aktuell: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der SPI fällt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.02 Prozent auf 17’288.32 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.214 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.017 Prozent auf 17’289.20 Punkte an der Kurstafel, nach 17’292.08 Punkten am Vortag.

Bei 17’286.03 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 17’289.20 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 17’113.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’603.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, wies der SPI 16’042.52 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11.41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 17’386.61 Punkten. Bei 14’361.69 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 6.94 Prozent auf 0.07 CHF), GAM (+ 6.67 Prozent auf 0.16 CHF), Cicor Technologies (+ 4.40 Prozent auf 190.00 CHF), Meier Tobler (+ 2.58 Prozent auf 39.80 CHF) und Givaudan (+ 1.39 Prozent auf 3’275.00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Relief Therapeutics (-2.37 Prozent auf 3.30 CHF), Ascom (-2.21 Prozent auf 3.76 CHF), Molecular Partners (-1.83 Prozent auf 2.95 CHF), DocMorris (-1.70 Prozent auf 6.38 CHF) und Compagnie Financiere Tradition (-1.40 Prozent auf 282.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 150’001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 257.373 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index weist die OC Oerlikon-Aktie mit 9.83 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch