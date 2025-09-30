Mechanical Technology Incorporated Registered Shs Aktie 110951994 / US5835431033
30.09.2025 16:31:38
Soluna Partners Canaan To Deploy 20 MW Next-Gen Bitcoin Miners At Wind-Powered Data Center In Texas
(RTTNews) - Soluna Holdings, Inc. (SLNH), a developer of green data centers, and Singapore-based computer hardware manufacturer Canaan, Inc. (CAN) announced a strategic hosting agreement to deploy 20 megawatts (MW) of Avalon A15 XP Bitcoin miners at Soluna's Project Dorothy in Briscoe County, Texas.
Soluna continues to scale its pipeline of renewable-powered digital infrastructure, while Canaan strengthens its North American mining footprint with additional access to reliable, low-cost, and sustainable energy.
The parties expect to deploy the miners in the first quarter of 2026. Canaan aims to leverage Soluna's modular and cost-efficient infrastructure to power its Avalon fleet using wind energy, further enhancing the sustainability profile of its mining operations.
The 20 MW, about 1 EH/s deployment is part of a broader roadmap for both companies, with Canaan aiming to expand its North American presence amid growing global demand for secure and efficient blockchain infrastructure.
At the same time, Soluna aims to monetize its more than 2.8 GW pipeline of Renewable Computing projects designed to support both Bitcoin mining and AI workloads.
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Börse aktuell - Live TickerMöglicher US-Shutdown im Blick: Dow stabil -- SMI zieht an -- DAX leicht im Plus -- China-Börsen vor Feiertagspause fest - Japan mit Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind am Dienstag gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es leicht aufwärts. Der Dow tritt auf der Stelle. In Fernost waren unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.
