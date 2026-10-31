So schätzen Analysten die Gesco-Aktie ein

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Gesco-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die Gesco-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 29,55 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 15,15 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Gesco-Aktie von 14,40 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum GSC Research GmbH 28,50 EUR 97,92 09.10.2026 SMC Research 30,60 EUR 112,50 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net