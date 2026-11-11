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11.11.2026 07:30:14

EQS-News: GESCO steigert Ergebnis in den ersten neun Monaten deutlich und zeigt stabile Geschäftsentwicklung in herausforderndem Marktumfeld

Gesco
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EQS-News: Gesco SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis
GESCO steigert Ergebnis in den ersten neun Monaten deutlich und zeigt stabile Geschäftsentwicklung in herausforderndem Marktumfeld

11.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GESCO steigert Ergebnis in den ersten neun Monaten deutlich und zeigt stabile Geschäftsentwicklung in herausforderndem Marktumfeld

  • Auftragseingang legt um 3,3 % auf 387,5 Mio. €
  • Umsatz wächst leicht um 1,0 % auf 368,3 Mio. €
  • EBIT steigt deutlich überproportional um 18,1 % auf 18,1 Mio. €
  • Finanzlage durch geringere Nettoverschuldung und höhere liquide Mittel weiter gestärkt
  • Umsatzprognose für 2026 bei 525 bis 543 Mio. € (am 1. Oktober 2026 angehoben), Ergebnisprognose von 15 bis 20 Mio. € bestätigt

Wuppertal, 11. November 2026 – Die GESCO SE („GESCO“) hat ihr Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert und sich in einem anhaltend anspruchsvollen Marktumfeld stabil entwickelt. Die Nachfrage entwickelte sich insgesamt positiv: Der Auftragseingang wuchs um 3,3 % auf 387,5 Mio. €, der Umsatz stieg mit einem Plus von 1,0 % auf 368,3 Mio. € leicht. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich deutlich auf 18,1 Mio. € (Vorjahr: 15,3 Mio. €). Am 1. Oktober 2026 hat GESCO die ARKU Maschinenbau GmbH erworben und damit einen wichtigen Schritt der Wachstumsstrategie vollzogen. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung bestätigt GESCO die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, die zuletzt am 1. Oktober 2026 angehoben wurde.

Deutliche Ergebnis- und Margensteigerung auf Konzernebene

Der Auftragseingang der Gruppe belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 387,5 Mio. € und lag damit um 3,3 % über dem Vorjahreswert. Bei einem um 1,0 % auf 368,3 Mio. € gestiegenen Umsatz ergibt sich ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,05. Die Ergebnisentwicklung fiel deutlich stärker aus als das Umsatzwachstum, was nicht zuletzt Erfolge bei der Optimierung der Aufwandsstruktur zurückzuführen ist: Das EBITDA stieg um 12,5 % auf 31,7 Mio. €, das operative Ergebnis (EBIT) um 18,1 % auf 18,1 Mio. €. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 8,6 % nach 7,7 %, der Return on Sales lag mit 4,9 % um 71 Basispunkte über dem Vorjahreswert von 4,2 %. Zu dieser Margenentwicklung trugen insbesondere eine um 1,1 Prozentpunkte gesunkene Materialaufwandsquote auf 55,5 % sowie um 2,9 Mio. € niedrigere sonstige betriebliche Aufwendungen bei. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 26,5 % auf 15,9 Mio. €, das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter um 30,1 % auf 10,8 Mio. €. Das Ergebnis je Aktie stieg um 29,8 % auf 1,04 €. Damit belegt die Ergebnisentwicklung die operative Leistungsfähigkeit der Gruppe und bildet eine solide Grundlage für die Erwartungen an das vierte Quartal.

Stabile Geschäftsentwicklung mit einem diversifizierten Portfolio

In den ersten neun Monaten 2026 entwickelten sich die drei operativen Segmente unterschiedlich. Während das Segment Materials Refinement & Distribution von einer hohen Kundennachfrage profitierte und sowohl beim Auftragseingang als auch bei den Umsatzerlösen und dem operativen Ergebnis klar zulegen konnte, war die Entwicklung in den beiden Segmenten Health Care & Life Science und Industrial Assets & Infrastructure von dem schwachen Marktumfeld und einer eher zurückhaltenden Nachfrage einzelner Kundengruppen geprägt.

Materials Refinement & Distribution: Der Auftragseingang stieg um 11,4 % auf 181,2 Mio. € (Vorjahr: 162,7 Mio. €). Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 9,8 % auf 179,6 Mio. € (Vorjahr: 163,6 Mio. €). Das EBIT erreichte 9,7 Mio. € nach 3,9 Mio. € im Vorjahreszeitraum, der ROS stieg von 2,4 % auf 5,4 %.

Health Care & Life Science: Der Auftragseingang stieg leicht um 2,5 % auf 99,3 Mio. € (Vorjahr: 96,9 Mio. €). Die Umsatzerlöse gingen um 11,5 % auf 99,0 Mio. € zurück (Vorjahr: 111,8 Mio. €). Das EBIT sank auf 8,6 Mio. € (Vorjahr: 9,9 Mio. €). Der ROS blieb mit 8,7 % (Vorjahr: 8,9 %) nahezu stabil.

Industrial Assets & Infrastructure: Der Auftragseingang sank um 7,3 % auf 107,0 Mio. € (Vorjahr: 115,3 Mio. €) während der Umsatz mit 89,8 Mio. € leicht über dem Vorjahreswert von 89,4 Mio. € lag. Das EBIT ging auf 4,8 Mio. € zurück (Vorjahr: 7,6 Mio. €), der ROS sank von 8,5 % auf 5,4 %.

Finanzlage weiter gestärkt: Nettoverschuldung um 31,2 % reduziert

Die Finanzlage der GESCO-Gruppe hat sich seit Jahresbeginn weiter gestärkt. Die Nettoverschuldung einschliesslich Leasing sank um 19,3 Mio. € beziehungsweise 31,2 % auf 42,5 Mio. €. Die liquiden Mittel erhöhten sich um 10,6 Mio. € auf 45,7 Mio. €. Damit verfügt GESCO über eine komfortable Liquiditätsausstattung. Die Eigenkapitalquote blieb mit 60,2 % auf hohem Niveau (31. Dezember 2025: 60,9 %).

Aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Vor dem Hintergrund der positiven operativen Entwicklung und der Übernahme der ARKU-Gruppe wird die aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Am 1. Oktober 2026 hat der Vorstand die Umsatzprognose für 2026 auf 525 bis 543 Mio. € angehoben. Zudem soll das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter deutlich steigen auf 15 bis 20 Mio. € (Vorjahr: 9,9 Mio. €). Ein wesentlicher Beitrag der ARKU-Gruppe zum Konzernergebnis wird für 2026 nicht erwartet, da dem Ergebnisbeitrag im vierten Quartal Effekte aus der Erstkonsolidierung und Transaktionskosten gegenüberstehen. Ab dem kommenden Geschäftsjahr wird diese Akquisition jedoch zum profitablen Wachstum der GESCO-Gruppe beitragen.

Wesentliche Kennzahlen (IFRS) GESCO-Konzern:

in T€   01.01.2026 - 30.09.2026   01.01.2025 - 30.09.2025   Veränderung
(in %)
Auftragseingang   387.456   374.981   3,3 %
Umsatz   368.325   364.746   1,0 %
EBITDA   31.670   28.159   12,5 %
EBIT   18.102   15.330   18,1 %
ROS in %   4,9 %   4,2 %   71 bp
EBT   15.912   12.582   26,5 %
Gesamtergebnis1)   10.831   8.327   30,1 %
Ergebnis je Aktie in €   1,04   0,80   29,8 %
Schlusskurs in €2)   13,95   15,30   -8,8 %
Mitarbeiter3)   1.637   1.668   -1,9 %

1) Nach Anteilen Dritter
2) XETRA-Schlusskurs zum Bilanzstichtag
3) Anzahl zum Bilanzstichtag, ohne Auszubildende

Der vollständige Neunmonatsbericht 2026 ist unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte verfügbar.
Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Health Care & Life Science und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.
Kontakt:

GESCO SE
Andrea Holzbaur
CFO
Telefon: +49 (0) 202 24820-18
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de


Kirchhoff Consult GmbH
Telefon: +49 (0) 40 60 91 86 76
E-Mail: ir-gesco@kirchhoff.de


11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GESCO SE
Johannisberg 7
42103 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 (0)202 24820 18
Fax: +49 (0)202 2482049
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de
ISIN: DE000A1K0201
WKN: A1K020
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 894500DZXXD0LOZYIC55
EQS News ID: 2431772

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2431772  11.11.2026 CET/CEST

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