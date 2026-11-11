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11.11.2026 07:30:14
EQS-News: GESCO steigert Ergebnis in den ersten neun Monaten deutlich und zeigt stabile Geschäftsentwicklung in herausforderndem Marktumfeld
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EQS-News: Gesco SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis
GESCO steigert Ergebnis in den ersten neun Monaten deutlich und zeigt stabile Geschäftsentwicklung in herausforderndem Marktumfeld
Wuppertal, 11. November 2026 – Die GESCO SE („GESCO“) hat ihr Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert und sich in einem anhaltend anspruchsvollen Marktumfeld stabil entwickelt. Die Nachfrage entwickelte sich insgesamt positiv: Der Auftragseingang wuchs um 3,3 % auf 387,5 Mio. €, der Umsatz stieg mit einem Plus von 1,0 % auf 368,3 Mio. € leicht. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich deutlich auf 18,1 Mio. € (Vorjahr: 15,3 Mio. €). Am 1. Oktober 2026 hat GESCO die ARKU Maschinenbau GmbH erworben und damit einen wichtigen Schritt der Wachstumsstrategie vollzogen. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung bestätigt GESCO die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, die zuletzt am 1. Oktober 2026 angehoben wurde.
1) Nach Anteilen Dritter
11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GESCO SE
|Johannisberg 7
|42103 Wuppertal
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)202 24820 18
|Fax:
|+49 (0)202 2482049
|E-Mail:
|ir@gesco.de
|Internet:
|www.gesco.de
|ISIN:
|DE000A1K0201
|WKN:
|A1K020
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500DZXXD0LOZYIC55
|EQS News ID:
|2431772
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2431772 11.11.2026 CET/CEST
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