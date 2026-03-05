Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’388 -0.9%  SPI 18’477 -0.8%  Dow 48’326 -0.9%  DAX 23’988 -0.9%  Euro 0.9057 -0.1%  EStoxx50 5’820 -0.9%  Gold 5’104 -0.7%  Bitcoin 56’621 0.0%  Dollar 0.7807 0.2%  Öl 83.8 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Merck-Aktie mit Equal Weight
Barclays Capital verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse
Sorge um Energiesicherheit: So profitiert die Siemens Energy-Aktie von der Krise
RENK-Aktie tiefer: Rüstungszulieferer erzielt Rekordumsatz - Aktien von Rheinmetall und TKMS im Fokus
Suche...
Plus500 Depot
05.03.2026 15:12:36

SMI im Minus - US-Daten belasten leicht

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagnachmittag klar im Minus. Generell ist die Stimmung an den Börsen angespannt, der vorsichtige Erholungsversuch vom Vortag ist bereits wieder Geschichte.

Auch die Einfuhrpreise sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA können die Marktstimmung nicht verbessern. Die Erstanträge fielen dabei leicht geringer aus als erwartet.

Das Hauptthema am Markt bleibt die Unsicherheit rund um den Iran-Konflikt. Bereits kleinste Hinweise auf eine Deeskalation lösten am Vormittag kurzzeitige Kursgewinne aus. Allerdings gebe es bisher noch keine eindeutigen Anzeichen für ein Ende des Militäreinsatzes gegen den Iran, sagen Marktbeobachter. Angesichts der unübersichtlichen Lage im Nahen Osten hielten sich Investoren zurück.

Ölpreis verteuert sich weiter

Der Ölpreis setzt seinen seit Beginn des Iran-Krieges gestarteten Höhenflug fort. Derzeit wird Brent-Öl zu 83,38 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt (+2,4%). Seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran am Wochenende hat sich Brent-Öl um mittlerweile etwa 16 Prozent verteuert.

Die Strasse von Hormus, durch die ein grosser Teil des globalen Ölhandels verläuft, bleibt die Hauptsorge des Marktes. Der Schiffsverkehr durch diese Wasserstrasse ist nahezu zum Erliegen gekommen.

Indizes ohne klare Richtung

Der SMI verliert nach 14.30 Uhr an Terrain. Aktuell steht er bei 13'430 Zählern (-0,6%). Am Morgen bewegte er sich richtungslos zwischen einem Hoch von 13'557 und einem Tief von 13'388.

Von den Bluechips gibt es am heutigen Handelstag keine stark treibenden Nachrichten. Holcim (+0,9%) liegen an der Spitze im SMI zu und stützen sich damit auf einen Analystenkommentar von Barclays. Am Indexende bekommen derweil Kühne+Nagel (-2,6%) die auf der ganzen Branche lastenden Sorgen wegen des Nahostkonflikts und den Auswirkungen auf den globalen Handel zu spüren. Hinzu kommen Zahlen von Konkurrent DHL.

Im breiten Markt stehen Sonova (-4,6%) und VAT (-3,1%) unter Druck. Sonova leidet unter schlechten Zahlen des Konkurrenten Amplifon. Von Apple-Zulieferer Broadcom kamen hingegen gute Zahlen.

Ausserdem sacken in den hinteren Rängen Cicor nach Zahlen um gut 10 Prozent ab. Auch Bossard (-3,4%) werden abgestossen.

Zu den wenigen Gewinnern zählen hingegen nach Zahlen Galderma (+7,8%). Vor allem der positive Ausblick kommt gut an.

ls/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:18 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
09:31 Marktüberblick: Broadcom erfreut nachbörslich
09:01 SMI leicht erholt
08:56 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäischer Telekomsektor – Starke Verbindung/Givaudan – Führungswechsel
04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’032.23 19.30 SWKB8U
Short 14’325.45 13.51 SV5BGU
Short 14’851.21 8.83 S43BWU
SMI-Kurs: 13’387.65 05.03.2026 15:07:29
Long 12’911.97 19.72 S95BDU
Long 12’607.28 13.65 S3HB2U
Long 12’058.73 8.83 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

4. Quartal 2025: In diese Aktien investiert Fisher Asset Management
Ken Fishers Investitionen
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Im 4. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.