SIX führt neues Segment für strukturierte Produkte mit längerer Handelszeit ein

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse SIX führt ein neues Handelssegment für strukturierte Produkte mit verlängerten Handelszeiten ein. Die Produkte dieses Segments können von 08.00 Uhr bis 21.45 Uhr gehandelt werden.

Die Handelszeit werde damit um beinahe sechs Stunden ausgeweitet, teilte die SIX am Montag mit. Damit könnten eigenständig agierende Investoren sowie weitere Marktteilnehmer auf Entwicklungen insbesondere in den US-Märkten flexibler reagieren.

Sie hätten künftig die Möglichkeit zu wählen, ob sie im bestehenden Segment mit Handelszeiten von 09.15 bis 17.15 Uhr kotieren und handeln möchten, oder im neuen Segment mit den längeren Handelszeiten. Dieses ist sofort verfügbar, erfordert keinen Antrag und kein zusätzliches Setup und unterliegt keinen Zugangsbeschränkungen.

cf/rw