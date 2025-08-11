Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Labor in der Türkei 11.08.2025 13:21:37

SGS-Aktie mit kleinen Gewinnen: SGS schafft neue Kapazitäten für Dienstleistungen im Bergbausektor

SGS-Aktie mit kleinen Gewinnen: SGS schafft neue Kapazitäten für Dienstleistungen im Bergbausektor

Der Warenprüfkonzern SGS baut seine Service-Dienstleistungen für den Bergbausektor in der Türkei weiter aus.

So hat das Genfer Unternehmen in der türkischen Hauptstadt Ankara ein neues Labor bezogen und damit zusätzliche Kapazitäten geschaffen.

Die Einrichtung an einem neuen Standort profitiere von einer hochentwickelten Infrastruktur, die den wachsenden Anforderungen der Bergbauindustrie gerecht werde, teilte SGS am Montag mit. Damit würden der Raum und die technische Voraussetzung für weiteres Wachstum geschaffen. Zudem sollen die Bearbeitungszeiten mit der neuen Anlage beschleunigt werden.

Die SGS-Aktie steigt am Montag an der SIX zeitweise um 0,12 Prozent auf 81,92 Franken.

an/uh

Genf (awp)

SGS SA 81.92 0.12%

SGS SA 81.92 0.12% SGS SA

