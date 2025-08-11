|Labor in der Türkei
|
11.08.2025 13:21:37
SGS-Aktie mit kleinen Gewinnen: SGS schafft neue Kapazitäten für Dienstleistungen im Bergbausektor
Der Warenprüfkonzern SGS baut seine Service-Dienstleistungen für den Bergbausektor in der Türkei weiter aus.
Die Einrichtung an einem neuen Standort profitiere von einer hochentwickelten Infrastruktur, die den wachsenden Anforderungen der Bergbauindustrie gerecht werde, teilte SGS am Montag mit. Damit würden der Raum und die technische Voraussetzung für weiteres Wachstum geschaffen. Zudem sollen die Bearbeitungszeiten mit der neuen Anlage beschleunigt werden.Die SGS-Aktie steigt am Montag an der SIX zeitweise um 0,12 Prozent auf 81,92 Franken.
an/uh
Genf (awp)
Weitere Links:
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
ams-OSRAM am 29.07.2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGeopolitisches Umfeld im Blick: SMI im Plus -- DAX etwas schwächer -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Montag Gewinne, während der deutsche Leitindex leicht nachgibt. An den asiatischen Börsen legten die Kurse zum Wochenstart zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}