SGS-Aktie mit kleinen Gewinnen: SGS schafft neue Kapazitäten für Dienstleistungen im Bergbausektor

So hat das Genfer Unternehmen in der türkischen Hauptstadt Ankara ein neues Labor bezogen und damit zusätzliche Kapazitäten geschaffen.

Die Einrichtung an einem neuen Standort profitiere von einer hochentwickelten Infrastruktur, die den wachsenden Anforderungen der Bergbauindustrie gerecht werde, teilte SGS am Montag mit. Damit würden der Raum und die technische Voraussetzung für weiteres Wachstum geschaffen. Zudem sollen die Bearbeitungszeiten mit der neuen Anlage beschleunigt werden.

Die SGS-Aktie steigt am Montag an der SIX zeitweise um 0,12 Prozent auf 81,92 Franken.

