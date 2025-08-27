|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Erstes Halbjahr
|
27.08.2025 13:07:00
SF Urban Properties-Aktie fester: Reingewinn schnellt in die Höhe
Das Immobilienunternehmen SF Urban Properties hat im ersten Halbjahr 2025 den Gewinn mehr als verdreifacht.
Unter dem Strich verdiente SF Urban Properties 21,6 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 6,0 Millionen gewesen.
Die entscheidende Rolle dafür spielten positive Neubewertungseffekte. Diese beliefen sich auf 16,6 Millionen, im Vorjahr hatte noch ein leicht negativer Effekt (-0,8 Mio) resultiert. Der Portfoliowert wird nun mit 800,7 Millionen angegeben per Mitte Jahr.
"Die hohe Wertsteigerung zeigt, dass unser Fokus von Investitionen in die urbanen Lagen von Zürich und Basel Sinn ergibt und zu einer Stärkung der Anlagerendite führt", lässt sich CEO Bruno Kurz zitieren.
Auch operativ gab es Fortschritte. So stieg der Reingewinn ohne Neubewertungseffekte auf 8,2 Millionen von 6,6 Millionen Franken. Basis dafür war ein um 2,3 Prozent höherer Liegenschaftsertrag von 15,9 Millionen sowie eine nach wie vor tiefe Leerstandsquote von 2,0 Prozent.
Portfolio-Rotation auf Kurs
Profitiert habe der Gewinn ausserdem vom Verkauf zweier Liegenschaften über Marktwert und einem positiven Beitrag des Promotionsgeschäfts. Zwei Liegenschaften seien für 19,9 Millionen verkauft und eine Wohnliegenschaft im renommierten Zürcher Seefeldquartier für 13,8 Millionen erworben worden, so das Communiqué.
Damit sei die Portfoliorotation, die im laufenden Jahr weitgehend abgeschlossen werden soll, fortgeführt worden. Die Gesellschaft will sich auf Lagen, welche ein überdurchschnittliches Aufwertungspotenzial bieten und zugleich ein tiefes Leerstandsrisiko haben, fokussieren.
Bereits nach dem Bilanzstichtag seien eine weitere Wohnliegenschaft im Zürcher Seefeldquartier sowie eine Arrondierungsliegenschaft in Basel erworben worden, heisst es. Zudem sei eine neue Promotionsliegenschaft in Zürich gesichert worden. Im weiteren Jahresverlauf sei der Erwerb von ein bis zwei weiteren Entwicklungsprojekten vorgesehen.
Infolge der Portfoliorotation rechnet das Management im zweiten Halbjahr mit einem leicht tieferen Liegenschaftsertrag als im ersten Halbjahr. Alle laufenden Entwicklungsprojekte befänden sich derweil auf Kurs und sollen im Geschäftsjahr 2025 insgesamt rund 4,5 Millionen Franken zum EBIT beitragen.
Die SF Urban Properties-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,20 Prozent auf 98,20 Franken.
rw/uh
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu SF Urban Properties AG
Analysen zu SF Urban Properties AG
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Bilanz: SMI in Grün -- DAX unentschlossen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am Mittwoch zeigt sich der heimische Markt mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex präsentiert tendiert seitwärts. Die asiatischen Aktienmärkte fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}