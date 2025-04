Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schlussendlich tief im Minus

Am Freitag gab der S&P 500 via NYSE letztendlich um 5.97 Prozent auf 5’074.08 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 46.325 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 2.69 Prozent schwächer bei 5’251.59 Punkten, nach 5’396.52 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5’069.90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’292.14 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 8.21 Prozent. Vor einem Monat, am 04.03.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’778.15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, stand der S&P 500 bei 5’942.47 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.04.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’147.21 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 13.54 Prozent zurück. Bei 6’147.43 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’069.90 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Gap (+ 7.23 Prozent auf 19.13 USD), Deckers Outdoor (+ 5.10 Prozent auf 106.02 USD), DR Horton (+ 4.55 Prozent auf 127.87 USD), NVR (+ 4.23 Prozent auf 7’410.93 USD) und PulteGroup (+ 3.57 Prozent auf 101.24 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen GE HealthCare Technologies (-15.96 Prozent auf 60.51 USD), APA (-14.43 Prozent auf 15.18 USD), Baker Hughes (-13.34 Prozent auf 35.41 USD), Freeport-McMoRan (-13.01 Prozent auf 29.15 USD) und Micron Technology (-12.94 Prozent auf 64.72 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 141’509’926 Aktien gehandelt. Mit 2.762 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 1’200.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

