Schwacher Handel: ATX schwächelt am Freitagnachmittag

Um 15:41 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.06 Prozent auf 5’170.25 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 150.376 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.012 Prozent auf 5’173.74 Punkte an der Kurstafel, nach 5’173.12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5’184.82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’155.90 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1.75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4’931.68 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 12.09.2025, einen Wert von 4’647.99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, bewegte sich der ATX bei 3’637.52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 41.39 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’184.82 Punkten. Bei 3’481.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 4.75 Prozent auf 59.60 EUR), STRABAG SE (+ 1.78 Prozent auf 80.10 EUR), CA Immobilien (+ 1.51 Prozent auf 22.90 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.31 Prozent auf 30.95 EUR) und PORR (+ 0.98 Prozent auf 30.85 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Erste Group Bank (-2.06 Prozent auf 97.50 EUR), DO (-1.33 Prozent auf 192.80 EUR), EVN (-0.56 Prozent auf 26.70 EUR), Andritz (-0.47 Prozent auf 63.60 EUR) und Österreichische Post (-0.32 Prozent auf 30.90 EUR).

Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 240’917 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38.292 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.12 Prozent bei der OMV-Aktie an.

