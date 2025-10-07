Schwacher Handel: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone

Am Dienstag gibt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0.08 Prozent auf 2’362.51 Punkte nach. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0.000 Prozent höher bei 2’364.31 Punkten, nach 2’364.31 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2’359.71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’365.88 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’293.95 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2’218.91 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 07.10.2024, einen Wert von 1’804.37 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 29.39 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’428.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’745.07 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 7.09 Prozent auf 29.45 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.16 Prozent auf 26.10 EUR), Lenzing (+ 0.97 Prozent auf 26.00 EUR), UBM Development (+ 0.92 Prozent auf 22.00 EUR) und Telekom Austria (+ 0.88 Prozent auf 9.20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Addiko Bank (-2.78 Prozent auf 21.00 EUR), Marinomed Biotech (-2.76 Prozent auf 19.40 EUR), Frequentis (-2.51 Prozent auf 85.40 EUR), Raiffeisen (-0.91 Prozent auf 30.40 EUR) und voestalpine (-0.72 Prozent auf 32.94 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 37’630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 33.961 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

2025 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.55 Prozent gelockt.

