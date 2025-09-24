Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Minus

Am Mittwoch fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0.33 Prozent auf 22’497.86 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.366 Prozent auf 22’656.02 Punkte an der Kurstafel, nach 22’573.47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22’397.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22’657.45 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 0.481 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21’496.53 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2025, den Wert von 19’912.53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2024, stand der NASDAQ Composite bei 18’074.52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 16.69 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’801.90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Dorel Industries (+ 12.07 Prozent auf 1.30 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7.13 Prozent auf 0.56 USD), Intel (+ 6.41 Prozent auf 31.22 USD), Baiducom (+ 5.85 Prozent auf 132.92 USD) und Donegal Group B (+ 5.30 Prozent auf 17.27 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Elron Electronic Industries (-26.19 Prozent auf 1.55 USD), Lifecore Biomedical (-10.70 Prozent auf 7.06 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-9.92 Prozent auf 21.26 USD), Amtech Systems (-6.32 Prozent auf 9.04 USD) und Innodata (-6.00 Prozent auf 69.43 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 35’571’124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.783 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Alliance Resource Partners LP lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.92 Prozent.

Redaktion finanzen.ch