Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Abgaben

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.49 Prozent auf 22’909.49 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.164 Prozent auf 23’217.02 Punkte an der Kurstafel, nach 23’255.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 23’270.07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22’819.57 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1.97 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23’235.63 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 04.11.2025, mit 23’348.64 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19’654.02 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1.40 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23’988.26 Punkten. Bei 22’819.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Silicon Laboratories (+ 48.60 Prozent auf 203.02 USD), Powell Industries (+ 18.50 Prozent auf 537.07 USD), Columbia Sportswear (+ 14.62 Prozent auf 65.79 USD), Nissan Motor (+ 11.76 Prozent auf 2.66 USD) und Cirrus Logic (+ 8.40 Prozent auf 135.04 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Innodata (-11.93 Prozent auf 47.90 USD), Geospace Technologies (-9.53 Prozent auf 16.32 USD), Comtech Telecommunications (-9.20 Prozent auf 5.43 USD), inTest (-8.58 Prozent auf 8.52 USD) und AXT (-8.36 Prozent auf 18.09 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 17’733’032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3.811 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

