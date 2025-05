Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.94 Prozent schwächer bei 3’850.29 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 667.830 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.515 Prozent auf 3’866.97 Punkte an der Kurstafel, nach 3’887.00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’850.14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’868.41 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0.540 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’423.66 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 3’857.03 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2024, den Stand von 3’452.20 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 12.04 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3’905.01 Punkten. Bei 3’010.36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 0.38 Prozent auf 79.30 EUR), ATOSS Software (+ 0.30 Prozent auf 132.00 EUR), Siemens Healthineers (+ 0.27 Prozent auf 48.93 EUR), AIXTRON SE (+ 0.24 Prozent auf 12.57 EUR) und IONOS (+ 0.13 Prozent auf 37.15 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen freenet (-12.63 Prozent auf 30.86 EUR), Nordex (-2.51 Prozent auf 17.12 EUR), United Internet (-1.90 Prozent auf 22.68 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.57 Prozent auf 37.50 EUR) und Elmos Semiconductor (-1.16 Prozent auf 68.40 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die freenet-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 293’618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 310.078 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

